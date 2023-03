El cineasta James Gunn confirmó hace tiempo en un video que él sería el responsable de dirigir “Superman: Legacy”; mencionó que en parte su padre lo impulsó a realizar la cinta.

El responsable de dirigir “Superman: Legacy”, James Gunn, reiteró a través de sus redes sociales que tomaría la responsabilidad de dirigir uno de los proyectos más importantes en el nuevo universo de DC Films.

Asimismo, el co presidente y director ejecutivo de DC Films también acompañó la noticia con una emotiva historia sobre la muerte de su padre a quien señaló como el responsable de que el tenga interés en la película y los cómics:

“Sí, estoy dirigiendo Superman: Legacy que se estrenará el 11 de julio de 2025”.

“Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se echó a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo: ‘Amigo, es el cumpleaños de papá’. No me había dado cuenta”, agregó Gunn en el hilo de Twitter.

Además, el cineasta relató que la muerte de su padre hace 3 años fue un hecho significativo y que a pesar de que él no lo entendía siempre buscó apoyarlo en sus ideas sobre los cómics.

“Él era mi mejor amigo. Él no me entendió cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él”.

Finalmente el cineasta mencionó que en un inició no se animó a tomar la película de Superman pero actualmente se encuentra “increíblemente emocionado por comenzar este viaje”.

