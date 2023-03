“La animación es cine, la animación no es un género. La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello”.

Así se pronunció Guillermo del Toro la noche del domingo al recibir el Oscar a la mejor película animada por Pinocho.

Pero esta no es la primera vez que Del Toro incursiona en la animación; aquí te presentamos algunas de las producciones que precedieron a la premiada Pinocho.

El gigante enterrado

Esta es la nueva cinta de stop-motion que el cineasta está preparando.

Será una adaptación de la novela homónima de Kazuo Ishiguro sobre una “pareja que vive en una Inglaterra ficticia posartúrtica -tras las aventuras del rey Arturo- donde nadie conserva recuerdos a largo plazo”.

