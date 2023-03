El buscador Google, dio a conocer a través de un comunicado que el cineasta tapatío, Guillermo del Toro, se volvió en la persona más buscada, luego de triunfar en la noche más importante del cine, los premios Oscar.

Según, el sitio, el ganador por Pinocho a Mejor Película Animada, aumrntó su nivel de búsqueda en un mil 400% y también compartió el dato de que el término “Discurso Guillermo del Toro” fue la frase más buscada, luego de su triunfo. Esta última aumentó su porcentaje en 5 mil, mientras que reportan que “Cuantos Oscars ha ganado Guillermo del Toro”, rompió el buscador.

Pero ese no fue el único aumento dado la gala de los Premios de la Academia, pues el atuendo de Guillermo del Toro se volvió en el más buscado en México, seguidos de los de Lady Gaga, Eiza González, Rihanna y Sofia Carson.

Además, Everything Everywhere All At Once, The Whale, Sin Novedad En El Frente, Babylon y Elvis; fueron en ese orden los títulos nominados más buscados de la gala.

Por otro lado Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Austin Butler; fueron también en ese orden, los nombres de los galardonados más consultados a través de Google.

También se reveló la lista de las presentaciones más buscadas; Lady Gaga, Naatu Naatu, Rihanna, Lenny Kravitz y Sofia Carson.

