“Es falsa”, aseguró Siddhartha sobre la acusación de presunto abuso sexual en su contra.

A través de redes sociales, el músico mexicano se pronunció acerca del presunto caso de abuso por el que fue acusado y calificó de falsos los señalamientos en su contra.

“En relación con la publicación que circula en algunas redes sociales de un supuesto evento de abuso en el que se menciona mi nombre, informo a la opinión pública que la acusación formulada en mi contra es falsa”, se lee en el mensaje.

Por si no lo viste: Exhiben a Siddhartha en tendedero feminista; aquí la razón

Lo anterior, luego de que en redes sociales se difundió la acusación de una joven contra el cantante Siddhartha, por presunto abuso sexual en 2018.

De acuerdo con el testimonio, Jorge Siddhartha abusó de una mujer con la que sostenía relaciones sexuales, luego de que ella le pidiera parar.

Por si no lo viste: En video, rapero Costa Titch se desploma y muere en pleno concierto

“En 2018 acudí a un concierto de Siddhartha, acabó y fuimos al after. Entramos a su habitación juntos y empezamos a tener relaciones, hubo un punto en el que no me sentía cómoda… le dije varias veces que no y seguía insistiendo. Le dije que ya no quería y me dijo que solo lo dejara acabar”, se lee.

RC