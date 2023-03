En redes exhiben al cantante Siddhartha, esposo de la youtuber, Yuya, en tendedero feminista tras presunto abuso sexual.

A través de Twitter Sammy’s house (@iamsamanthardz) y en Instagram (@basta_del_abuso_2) publicaron la denuncia que una joven realizó en contra del cantante Siddhartha, por presunto abuso sexual.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cientos de féminas tomaron las calles de diversos puntos para exigir por sus derechos y para que se erradique la violencia género; durante las movilizaciones que se realizaron este 8 de marzo, la imagen del esposo de Yuya, apareció en un tendedero feminista.

La razón fue que, según Jorge Siddhartha en 2018 cometió presunto abuso sexual contra una mujer con la que sostenía intimidad luego de que ella le pidiera que para porque ya no quería, este no hizo caso y siguió, sin importar la petición de la joven.

“En 2018 acudí a un concierto de Siddhartha, acabó y fuimos al after. Entramos a su habitación juntos y empezamos a tener relaciones, hubo un punto en el que no me sentía cómoda porque insistía mucho en “metérmela por el cu**’ le dije varias veces que no y seguía insistiendo.

Le dije que ya no quería y me dijo que solo lo dejara acabar, por el miedo de pensar que esa persona tenía cierto control no salían las palabras de mi boca, estaba en shock.

Creo que la mayoría de personas que han sufrido un abuso sexual también han fingido que les gusta para que eso termine ya, al momento de hacerlo me dijo “¿ves como sí te está gustando?” Terminó y me fui, incluso me preguntó si estaba bien porque nadie le había dicho que no (supuestamente). Hasta hoy me enteré que otras chicas me vieron en la recepción ése día y ellas vieron la incertidumbre en mí” – se lee en el testimonio difundido en redes-

Por lo anterior, la joven prefirió mantener en anonimato su identidad derivado a las amenazas que podría recibir tras ello, pero no paso por alto el agradecer a las personas que le creen tras la presunta situación que vivió y que apenas comentó tras referir “estar lista”.

Cabe señalar que, hasta el momento el cantante no se ha pronunciado al respecto.

Siddartha ya salió violador hermanas. pic.twitter.com/6QXBU4rLn9 — sammy's house (@iamsamanthardz) March 9, 2023

