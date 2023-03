“Un hombre me puso un trapo en la boca con formol”, dijo una mujer venezolana que sobrevivió a un secuestro en el cual le dispararon en la cara.

A través de la red social Tik Tok, se viralizó la historia de Andrea Suárez, una mujer venezolana que sobrevivió a un secuestro en el cual abusaron de ella y le dispararon.

Andrea indicó que tenía problemas económicos y contactó a varias personas para que le prestara dinero, sin embargo, no obtuvo respuesta favorable.

La joven decidió comunicarse con un amigo, que conoció años atrás, para pedirle el dinero ya que no tenía para comer. El hombre accedió pero la citó en el lugar donde él vivía.

Al llegar al sitio Andrea indicó que una pareja la abordó y le indicaron que la llevarían con su amigo, pero ella no se sintió muy cómoda.

“Al llegar, sentía una vibra muy pesada y sentía que todo el mundo me miraba y como que sabían lo que iba a pasar”, dijo la joven.

Después de caminar Andrea Suárez llegó a la casa de su amigo pero no lo vio y decidió llamarle por teléfono pero él no contestaba.

Sin embargo, entró al domicilio luego de que un hombre le diera entrada y ocurrió lo peor.

“Entré a la casa. Una persona me agarró y me puso un trapo en la boca con formol. Me estaba asfixiando y otro hombre me apuntó con un arma y me dijo ‘te vas a morir’”, relató Andrea sobre el secuestro.

Luego los sujetos procedieron a amarrarla de las extremidades y la dejaron en un cuarto y ahí la golpearon y uno de los hombres abusó de ella.

Por si no fuera poco, minutos después apareció el supuesto amigo de Andrea y la amenazó con matarla. Los secuestradores y el amigo llevaron a Suárez a un cerro y ahí sí mediar palabra le dispararon.

“El disparo me entró por la nariz y me salió detrás de la oreja. La bala me empujó. Caí. Me quedé inmóvil no sé por cuánto tiempo. ‘se murió, la matamos’, escuché”, apuntó Andrea.

Uno de los secuestradores intentó rematarla pero el arma se atascó por lo que decidieron empujarla para que rodara por la montaña.

Tras esto la mujer se levantó y pudo caminar con la herida del disparo y sin poder ver bien en un ojo. Andrea cuenta que caminó por horas y se quedó dormida. Al día siguiente volvió en sí y pidió ayuda en una casa.

“La señora cuando me vio se quedó en shock. Yo le dije que lo único que quería era agua y dormir”, contó la joven venezolana.

Luego la señora pidió ayuda a la policía quienes acudieron al sitio con asistencia médica para trasladar a Andrea Suárez a un hospital.

Por fortuna pudieron extraerle la bala y la operaron de la cara a pesar de que se partió en cuatro pedazos:

“Tengo la mitad de la cara reconstruida. No tengo ningún hueso en la mitad del rostro, tengo una barra de titanio para reconstruir la mandíbula, me pusieron 11 tornillos. La cara se me partió en cuatro pedazos”.

Con terapias Andrea dice que ha podido recuperar la movilidad en el rostro, pero pidió ayuda de un cirujano para que pueda operarla.

Por último, la chica contó que vio en noticias que sus presuntos secuestradores y agresores fueron “dados de baja”.

LEO