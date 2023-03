Aquí te dejamos los mejores memes que han surgido del supuesto romance entre el cantante Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner.

Dos grandes figuras de la opinión pública se han robado la atención de los espectadores, pues esta vez se trata del cantante puertorriqueño Bad Bunny y la modelo estadounidense Kendall Jenner quienes supuestamente han estado cultivando un romance desde hace varios meses.

Lo anterior comenzó a tomar fuerza cuando ambos fueron captados a las afueras de un restaurante de sushi en donde se les vió de manera íntima y dándose muestras de afecto en West Hollywood, California.

De acuerdo con medios locales y algunos testigos los famosos al despedirse se abrazaron y posteriormente se dieron un beso.

En las imágenes que han sido difundidas en redes sociales se le puede ver al intérprete de “Callaita” sosteniendo a Jenner, mientras ella le estaba rodeando su cuello.

Aunque el cantante y la modelo no han confirmado algún romance, los rumores han tomado fuerza cada vez más y más, pero no solo eso sino que los memes también se han hecho presentes.

Es por eso que aquí te dejamos los mejores que han circulado:

“Quita esas fotos de kendall jenner y bad bunny de mi”.

get those pictures of kendall jenner and bad bunny OFF of my tl pic.twitter.com/T4pPprXrHj

— astrid ❤️‍🩹 (@astridksalazar) March 8, 2023