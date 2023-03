A unas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, las senadoras de Morena y de la oposición se enfrentaron en un debate donde unas defendían al presidente, mientras que otras lo acusaban de ejercer violencia política en cuestión de género contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña.

Fue la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quien leyó un desplegado publicado por mujeres en el que exigen “poner fin a la violencia por razones de género contra la Titular de la Suprema Corte de Justicia, Ministra Norma Lucía Piña”, y en respuesta, la panista Xóchitl Gálvez, consideró que el primer mandatario sí está ejerciendo violencia contra la ministra presidenta.

“A mí sí me parece que el Presidente de la República debería de poner el ejemplo, porque la violencia verbal, pues es una manera de ejercer violencia contra quien sea. De entrada, sea hombre o sea mujer, pero yo nunca escuché que se refiriera de esa manera la Ministro Arturo Zaldívar, y yo creo que las mujeres, independientemente del partido político en el que estemos, deberíamos de exigir el cese a estos señalamientos”.

Ante ello, la feminista Malú Micher de Morena, pidió la palabra por rectificación de hechos, y subió a tribuna a defender al presidente, Andrés Manuel López Obrador; es más, acusó a la ministra de iniciar con las malas actitudes.

“A mí me parece que no fue el Presidente el que inició este tema, no fue el Presidente el que ha estado haciendo algunos comentarios o actitudes o conductas en contra de nadie (…) Pero yo no voy a permitir que aquí se venga a decir que se está ofendiendo, que se está ejerciendo violencia por parte del Ejecutivo”, refiriéndose a la escena cuando la ministra, en el marco de la aniversario de la Constitución, no se puso de pie para recibir al primer mandatario.

A lo que la priista Paredes refutó que “los presidentes de los poderes interpretan el protocolo en función del reglamento del poder de que se trate. Lo esencial es que el respeto entre los poderes, entre los titulares de los poderes de nuestro país se refleje tanto en la expresión verbal como en la conducta funcional”.

Y la panista, Josefina Vázquez Mota, también salió en defensa de la ministra, “ni ella y ninguna otra mujer debe de ser sujeta a juicio cotidiano y a descalificaciones, a oprobios, ataques que resultan inaceptables porque no abona a la democracia”.

Sin embargo, fue la también senadora del PAN, Kenia López quién atizó aún más el debate al decir en tribuna que “por supuesto, el Presidente López Obrador ejerce violencia en contra de la ministra presidenta; que su feminismo lo cambien o lo maticen por una lógica partidista, probablemente en términos políticos se pueda entender, pero la realidad es que el Presidente sí ejerce violencia en contra de la ministra Norma Piña”, acusó.

Lo que valió la respuesta de la morenista, Imelda Castro quien rechazó “rotundamente esa acusación, porque al contrario el Presidente Andrés Manuel López Obrador es el Presidente más feminista que hemos tenido en toda la historia”, reviró.