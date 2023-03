El viudo hizo un baile que dedicó a su esposa en su funeral luego de que un alumno la asesinó con un cuchillo.

A través de redes sociales se difundió un video de un hombre que baila en el funeral de su esposa la cual murió a manos de un alumno.

“Un último baile de la compañera de vida y amiga de Agnes Lassalle, profesora asesinada a puñaladas por un alumno en Francia”, dice la descripción del video.

En el clip se aprecia al hombre bailando solo junto al féretro de su esposa. Luego más personas se unen al baile en pareja para acompañar al viudo.

Este suceso se volvió viral en Francia y en distintas partes del mundo.

El pasado 22 de febrero un estudiante, de 16 años de edad, apuñaló en 10 ocasiones a Agnes Lassalle, de 54 años, maestra de la escuela católica privada en Saint-Jean-de-Luz, en el suroeste de Francia.

Luego de las averiguaciones, el asesinó comentó que escuchó voces y que algo “lo poseyó” por estas razones atacó a su profesora, Agnes.

Lassalle impartió clases por 26 años y era una de las docentes más queridas de la escuela.

One last dance from the life partner and friends of Agnes Lasalle, teacher stabbed to death by a student in France. 💔

“Sometimes in life confusion tends to arise and only dialogue of dance seems to make sense.”

