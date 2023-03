Previo al inicio de la temporada 2023 de Las Grandes Ligas, Justin Turner recibió un pelotazo que lo mandó al hospital.

El accidente ocurrió durante el duelo de pretemporada entre los Red Sox de Boston contra los Tigers de Detroit, en la primera entrada.

Las cámaras de trasmisión de la televisión captaron el aparatoso suceso en el cual Matt Manning, pitcher de los Tigers, lanzó la bola desviada que se terminó por chocar contra el rostro del pelotero de 38 años de edad.

Turner cayó al suelo, pero consciente, sin embargo, el impacto hizo que emanara sangre de la boca.

De inmediato los asistentes médicos saltaron al terreno de juego y ayudaron a Justin a salir del “diamante” para luego ser trasladado a un hospital de Florida.

Las “Medias Rojas” indicaron que Justin Turner se encuentra “estable y con buen ánimo” tras el incidente, sin embargo, los médicos le realizarán evaluaciones para descartar lesiones graves o un conmoción.

Al final el duelo quedó siete carreras a una a favor del equipo de Boston. Cabe recordar que la nueva temporada de Las Grandes Ligas (MLB) iniciará este 30 de marzo.

#justinturner gets beaned in the Head, and has been sent to the Hospital.,.Stay Tuned…#RedSox #DirtyWater

pic.twitter.com/EKRuL8LYeR

— LETS GO BOSTON! ☘️☘️☘️☘️ (@ngmauctions) March 6, 2023