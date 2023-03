La esposa de Justin Turner actualizó el estado de salud del beisbolista.

Este 6 de marzo durante el partido de pretemporada de Las Grandes Ligas entre los Red Sox de Boston y los Tigers de Detroit, Turner recibió un duro pelotazo en el rostro.

Tras el impacto el jardinero quedó semi noqueado y empezó a salir sangre de su boca algo que alarmó a todos los presentes.

La atención médica fue requerida en el diamante y los paramédicos trasladaron a Justin a un hospital de Florida.

En su momento el equipo de Boston indicó que Justin Turner estaba “de buen ánimo y estable”, sin embargo, Kourtney Turner dio una actualización del estado de salud de su esposo.

Kourtney agradeció a todos por sus buenos deseos de recuperación de Justin y dijo que él ya estaba en casa viendo la repetición del partido.

“Gracias a todos los que se acercaron a Justin y enviaron oraciones. Estamos en casa ahora y él está descansando (bueno, tal vez escuchando la repetición del juego)”.

También dijo que Turner tiene “16 puntos y mucha hinchazón, pero estamos agradeciendo a Dios por no haber fracturas y escaneos claros”.

Thank you to everyone that reached out about Justin and sent prayers. We’re home now and he’s resting (okay – maybe listening to the replay of the game). 16 stitches and a lot of swelling but we are thanking God for no fractures & clear scans. ❤️ @redturn2

— Kourtney Turner (@court_with_a_K) March 6, 2023