Liverpool firmó una goleada histórica 7-0 frente a Manchester United en la 26ª jornada de Premier League inglesa, en la que el egipcio Mohamed Salah se convirtió en el nuevo máximo goleador de los Reds.

Cody Gakpo (43, 50), Núñez (47, 75), Salah (66, 83) y Roberto Firmino (88) dejaron mudos a los hinchas del United, en una victoria en Anfield que, más allá del contundente resultado, acerca a los Reds a los puestos de Liga de Campeones tras las derrotas de Tottenham y Newcastle.

Con un claro dominio del Liverpool, el neerlandés Cody Gakpo abrió el marcador al 43, tras controlar con un potente disparo desde dentro del área.

