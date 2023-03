El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward presentó problemas con la unidad de potencia de su Arrow McLaren a escasas últimas vueltas pero consiguió quedarse con el segundo puesto.

Pato O’Ward presentó una falla en su motor durante las últimas vueltas del GP de St. Petersburg, situación que le arrebató una victoria inminente en la primera fecha del campeonato 2023 de IndyCar.

A escasos cuatro vueltas del fin de la carrera, O’Ward en plena recta principal comenzó a perder potencia y el piloto sueco Marcus Ericsson aprovechó la situación para pasar al mexicano y llevarse la victoria.

En un principio el piloto de Arrow McLaren aprovechó un choque protagonizado por Romain Grosjean y Colton Herta, quienes largaron de inicio en como 1 y 2, respectivamente, tras el accidente O’Ward lideró la carrera con Ericsson detrás.

“Hicimos todo bien hoy, es solo que siempre hay algo. Los muchachos se lo merecían pero lo regalamos. No podemos permitir que eso suceda nunca más”, mencionó desconsolado O’Ward.

Por su parte,Marcus Ericsson lamentó el problema de Pato O’Ward pero enfatizó que su victoria también tuvo algo de suerte:

“Creo que fue nuestro día”, dijo. “Así son las carreras. Me siento mal porque Pato tenga un problema, pero así son las carreras”.

La segunda fecha de IndyCar para la temporada 2023 será el 2 de abril en el Texas Motor Speedway, en Fort Worth.

Starting the season on podium. 👊

@PatricioOWard secures a P2 finish on the streets of St. Pete.🧡🌴 pic.twitter.com/0NMW6UCCE8

— Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) March 5, 2023