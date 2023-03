Jake Gyllenhaal, apareció en la ceremonia de pesaje previa a la gala de UFC 285 para grabar escena del remake de la película ‘Road House’.

A través de redes sociales se difundió un video el cual se puede observar al actor, de 42 años, en dicha ceremonia para grabar parte de una escena del filme.

Para muchos fue notable el cambio físico al que se tuvo que someter Gyllenhaal para interpretar a “Dalton” en la película. Muchos dicen que tiene los músculos de un luchador de artes marciales mixtas (MMA).

Jake Gyllenhaal se encaró con el que será su rival dentro del filme Jay Heiron e incluso propinó una bofetada para poner picardía en la escena y hacer más realista los pesajes de la Ultimate Fight Championship (UFC).

Cabe mencionar que una figura del octágono estuvo presente en la filmación, se trata de Conor McGregor quien se le vio impresionado.

Luego de que se terminó de grabar dicha escena, la UFC realizó la gala del pesaje del evento principal pelea de la UFC 285 entre Jon Jones y Ciryl Gane por la vacante por el título pesado.

Take Two: A totally jacked Jake Gyllenhaal does his best UFC fighter impression while filming a scene for the upcoming "Road House" remake featuring Conor McGregor. 🎬

Full story: https://t.co/IJAErEZdzT pic.twitter.com/ZWpFJ3HZ8u

— MMA Junkie (@MMAJunkie) March 4, 2023