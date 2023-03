La violencia en México es común y nadie está exento de tener contacto con ella, ya sea de forma directa o indirecta, asegura la cineasta Natalia López Gallardo quien muestra esta realidad en su filme Manto de Gemas.

“La película tiene una falta de código por lo que genera una percepción un tanto ambigua de la realidad, una a la que no estamos acostumbrados, tratando de dar luz sobre algo que no es tan evidente y no se encuentra en los datos, hablo de darle una identidad a una cifra”, declaró la directora en entrevista con 24 HORAS.

Para la cineasta es importante destacar que Manto de gemas no es una historia real, pero sí está basada en historias reales.

“Fue una cinta que nació del encuentro con la gente, de entrevistas que realicé a personas del estado de Morelos, el escuchar historias y convivir en intimidad con personas que estuvieron en contacto directo con diferentes manifestaciones de la violencia fue lo que hizo nacer la película, la cual a fin de cuentas es una obra colectiva que habla de algo que nos concierne a todos.

“Además, viví en el campo por más de una década y media, así que he sido testigo del progresivo colapso del tejido social en ese sector. Tengo dos hijos y me despierta mucha empatía imaginarme la vida cotidiana de los padres con hijos asesinados o desaparecidos, lo cual es suficiente para traerme la más oscura de las tristezas”, continuó.

Manto de Gemas muestra cómo tres historias violentas, encabezadas por mujeres, convergen en un punto en donde la empatía se vuelve clave.

La cinta fue realizada originalmente en 2019, pero se vio interrumpida durante la pandemia.

“Al principio fue tortuoso y admito que estuve pensando si seguro no, pero ese tiempo me ayudó a madurar como directora así como algunas partes de la película, pero vaya, sin los actores que pudieron pasar tanto tiempo en armonía con sus personajes, no se hubiera logrado ni la mitad de lo que es la película”.

De esa forma es que la cinta salió a las pantallas en 2022 a festivales y este 9 de marzo se estrenará por fin en las pantallas de México.

“Creo que es una película muy peculiar, muy real y desafortunadamente muy local. Durante la gira por festivales, los extranjeros se extrañaban del cómo es que las personas que ejercían violencia podían tener tanta doble cara de estar con sus familias, quererlos y cuidarlos y por el otro lado ser tan hostiles, y bueno, esa es la realidad.

“Conocí a una familia que, en el pasado, había secuestrado a un hombre y lo mantuvo en su

propia casa. Mientras tanto, el padre se dedicaba a su trabajo como taxista y amaba a sus

hijos. Los niños seguían yendo a la escuela, su madre trabajaba duro en casa, la vida

continuaba para ellos”, concluyó Natalia López Gallardo.

Manto de gemas tiene al fin su estreno en salas de cine de México, después de una fructífera carrera en circuitos de festivales internacionales, como los de Tacoma, Sarajevo, Nashville, Motovun y el Festival Internacional de Cine de Berlín, en donde la ópera prima de Gallardo ganó un Oso de plata.

