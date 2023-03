Luego de que se confirmara que la banda Blink-182 cancelaría sus shows por América Latina -incluyendo México- debido a una lesión del baterista Travis Barker se ha informado que en los eventos de Lollapalooza, Asunciónico, Estéreo Picnic y Pal’ Norte entrará Twenty One Pilots.

Y es que aunque la banda no está promocionando algo o en medio de una gira han entrado al quite para suplir a la agrupación de rock.

“Nos pidieron a Josh y a mí (Tyler Joseph) que llenáramos un espacio en cinco festivales en América del Sur y uno en México. No muchas cosas podrían sacarnos del tiempo de inactividad, pero la oportunidad de tocar para algunos de los mejores fanáticos de la música del mundo es definitivamente una de ellas”, se lee en sus redes sociales.

Josh and I were asked to fill a slot on five festivals in South America and one in Mexico.

Not many things could bring us out of down time, but the opportunity to play for some of the best music fans in the world is definitely one of them. We are humbled and we will bring it |-/ pic.twitter.com/6WdJBeAdg6

— twenty one pilots (@twentyonepilots) March 1, 2023