Tras la protesta ciudadana que se realizó el domingo pasado contra el Plan B electoral propuesta por el Ejecutivo, donde miles de ciudadanos se manifestaron en el Zócalo capitalino y en distintas partes del país y del mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los organizadores como “mapaches electorales”.

Ayer en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el primer mandatario también los tildó de ser responsables de fraudes y oligarcas electorales, además aseguró que la manifestación tuvo un objetivo político porque se agruparon las facciones del bloque conservador.

“Siempre he dicho que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador, y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque decían que eran distintos el PRI y el PAN“, dijo.

También calculó que asistieron entre 80 mil y 100 mil personas, mientras que los organizadores señalaron que fueron cerca de 500 mil. Cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 90 mil asistentes.

En ese sentido, el presidente López Obrador minimizó la asistencia de ciudadanos e instó a los organizadores de dicha manifestación a que llenen el Zócalo más veces, ya que el movimiento de la Cuarta Transformación lo llenó como “60 veces”, en donde incluso desbordaron el lugar.

Además, el jefe del ejecutivo comentó que varios de los que participaron este domingo provienen de gobiernos anteriores donde se permitió la complicidad entre delincuencia y autoridad.

“La mayoría han participado en los gobiernos anteriores, han sido defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narco estado que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón.

“Entonces cuando dicen el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es que la corrupción no se toca según ellos, los privilegios no se tocan, el narco estado no se toca”, sostuvo.

De acuerdo con los organizadores de la concentración masiva, no solo se llenó el Zócalo capitalino, sino las calles adyacentes, con al menos medio millón de personas que exigieron echar atrás el llamado polémico Plan B, que reducirá los recursos humanos y económicos del Instituto Nacional Electoral (INE).

SHEINBAUM SE PRONUNCIA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó un crecimiento de la oposición en la Ciudad de México, pues señaló que quienes participaron en la movilización de apoyo al INE, en su mayoría, no estaban informados sobre el contenido del Plan B.

Además, la mandataria capitalina indicó que el cálculo de los asistentes fue conforme a mediciones de las autoridades, y no con fines políticos.

“El cálculo se realiza por el número de personas en un espacio, pero esto no se trata de presentar una cifra política”, explicó.

FRASE: “Cuando dicen no se toca el INE, lo que hay que estar pensando es no se toca, que es lo que ellos quieren la corrupción, los privilegios no se toca, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata” Andrés Manuel López Obrador Presidente de México

