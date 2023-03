El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicar los Lineamientos para Garantizar los Principios de Neutralidad, Imparcialidad y Equidad en Materia Electoral por parte de las Personas Servidoras Públicas, aprobados por el Consejo General del Instituto el 14 de diciembre pasado.

Los documentos entran en vigor cuando se publican en el DOF y su plena vigencia era relevante desde antes del inicio de las precampañas electorales en el Estado de México y en Coahuila, lo que ocurrió la primera semana de enero de 2023, señaló el presidente del INE.

“Vamos con retraso y esto puede afectar el debido cumplimiento y garantía de las condiciones de equidad en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México que están en curso y, hasta el momento, por esta razón, no están vigentes. Quiero pensar que se trata de una lamentable omisión del titular de ese órgano (DOF) y no una intención para que ese documento, que es un acatamiento a una sentencia del Tribunal, no esté carente de vigencia”, aseveró Córdova Vianello.

El mismo día de la aprobación de los Lineamientos, el 14 de diciembre de 2022, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, dirigió un oficio a Alejandro López González, director del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación de la resolución del Instituto antes del 31 de diciembre del año pasado, lo que no ocurrió.

El 20 de enero pasado, Jacobo Molina envió un segundo oficio que tampoco fue atendido. A su vez, el 23 de febrero, la directora del Secretariado del INE, Daniela Casar García, envió al mismo funcionario un tercer oficio que tampoco fue considerado ni mereció respuesta de López González.

“Entiendo que haya estrategias políticas de no publicar algo que debe difundirse para evitar su entrada en vigor, pero me parece preocupante, lo digo con mucha franqueza, que esto todavía no se haya publicado después de más de dos meses, a pesar de las insistencias oficiales que este Instituto ha hecho”, indicó Córdova Vianello.

¿Qué dicen los lineamientos?

Los Lineamientos tienen por objeto establecer las reglas y mandatos que deben observar y cumplir los servidores públicos, al garantizar que se preserven los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en los procesos electorales federales y locales.

También buscan establecer los mecanismos para prevenir, investigar, corregir y, dado el caso, sancionar los hechos y conductas cometidas por los servidores públicos.

Finalmente, establecen las medidas preventivas a fin de evitar la injerencia o participación de personas servidoras públicas de los distintos niveles de gobierno o de las y los operadores de programas sociales, en los procesos electorales.

Sanciones a partidos

En otro asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer sanciones a partidos políticos nacionales por un monto superior a 2.1 millones de pesos, al resolver diversos procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización.

En sesión ordinaria, el Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que en total se resolvieron 19 procedimientos, de los cuales siete son oficiosos y 12 procedimientos de queja; en siete casos quedó acreditado que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino o aplicación de los recursos de los sujetos obligados”.

