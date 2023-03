A más de ocho años de la desaparición de sus hijos, padres y madres de los 43 de Ayotzinapa exigieron al Gobierno se sigan las cuatro líneas de investigación actuales, pues consideran que existen muchas irregularidades.

Este domingo, durante la 101 Marcha Acción Global Ayotzinapa, que partió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, algunos de los padres de las 43 víctimas de desaparición del caso Ayotzinapa reiteraron sus exigencias para esclarecer el caso y su decepción ante la actual administración federal.

Encabezados por familiares de los 43 normalistas, más de un centenar de personas avanzó por Paseo de la Reforma entonando la consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y portando carteles con sus rostros.

“A estas autoridades ya no les voy a pedir, les voy a exigir como padre que siga las cuatro líneas de investigación, porque las investigaciones están atoradas, el trasiego de drogas, la investigación al Ejército, las policías municipales… y no hay nada, no hay un avance”, declaró Clemente Rodríguez, padre de Cristián Alfonso, una de las víctimas.

Asimismo, recordó el compromiso firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 12 de octubre de 2018, “donde hizo compromiso que iba a iniciar las investigaciones”, pero que, dijo, él no ha visto cumplirse.

Por su parte, uno de los voceros del movimiento destacó que “hoy, en lugar de sancionar a los responsables, que se les haga la investigación correspondiente a los integrantes de la milicia, resulta que hay que quitarle, hay que desistir las acusaciones en contra de los militares”, junto al monumento erigido en honor a los 43, sobre Paseo de la Reforma, donde se hizo el ya tradicional pase de lista.

“Pareciera que, en otras palabras, se está protegiendo, la autoridad federal está protegiendo a los elementos del Ejército del 27 Batallón de Iguala”, añadió.

Al arribar al Hemiciclo a Juárez, algunos de los padres externaron su decepción ante esta administración e hicieron un llamado a las autoridades a resolver el caso. Posteriormente, jóvenes normalistas entonaron el Himno Venceremos.

En agosto del años pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que no hay indicios de que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, durante la madrugada del 26 de septiembre, estén con vida.

