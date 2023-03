La animación en México hasta hace unos años se encontraba muy dispersa pero está sentando las bases para obtener reconocimiento internacional, considera el animador mexican nominado al Oscar, Cruz Contreras.

Su trabajo en la realización de Spiderman: Into the spiderverse y Monstruo del Mar, ambas reconocidas por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood visibilizó su gran calidad como animador.

“La mayoría de las cintas actualmente en los certámenes son en 3D y sí, creo que es muy bonita y se pueden hacer cosas que en otras no pero es muy caro y desafortunadamente en México no se cuenta con la capacidad de competirle a los grandes nombres del cine de animación, es importante reconocer fortalezas y debilidades, México tiene fortalezas en otros lados, la animación 2D y el stop motion, el cual nos queda claro que se hace con calidad”, dijo Contreras en entrevista con 24 HORAS.

El animador reconoció que México vive un momento álgido en cuanto a la animación, el cual debe ser aprovechado.

“Es muy interesante e importante lo que está haciendo Guillermo Del Toro en este momento, está mostrándole al mundo que en México existe el stop motion, que en particular en Guadalajara se hace un trabajo digno de reconocimiento más allá de su nombre y que previo a Pinocho ya trabajaban esas mentes brillantes, es un camino que no se debe desaprovechar.

“Por otro lado, creo que lo que yo hago también puede servir para que otras personas sientan inspiración en su trabajo, sí creo que en México aún no se ha encontrado una identidad que haga que los certámenes volteen a ver su animación y la midan con los gigantes, pero se puede, me viene a la mente estudio Ghibli, ellos no hacen 3D, se han enfocado en perfeccionar su animación, en las historias, en la imaginación y cada vez que sacan películas tienen una presencia importantísima. Creo que en México son capaces de lograrlo”, agregó el entrevistado.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Desde muy pequeño, Cruz Contreras sintió pasión por la animación, en general soñaba con dedicarse a hacer caricaturas y cosas por el estilo porque era lo que veía. Entrando a la universidad se dio cuenta que las cosas no eran tan fáciles como dedicarse a lo que querías sólo porque sí.

“Primero hice animaciones que pasaban en la tele, comerciales, luego eso me aburrió y busqué otro giro; les hacía animaciones a arquitectos pero eso no era para nada lo que quería”, declaró.

Ahí fue cuando reflexionó y envió su currículum a diversos estudios en varias partes del mundo.

Sony Pictures le contestó y, “sin dudarlo me mudé a Vancouver y mi vida cambió, sentí mis sueños realizados, sentí que podía empezar a dedicarme a lo que toda la vida quise y desde luego no tenía idea que tanto iba a ocurrir”, continuó el animador que se desempeña en el campo de los efectos visuales.

Para Cruz Contreras, la animación también es un arte, el cual se encuentra en constante cambio y en la actualidad ha dado importantes pasos.

“Como todo el arte, la animación tiene corrientes, hubo un tiempo en que todas las películas animadas eran de Disney para la gente, quizá los que nos especializamos en ello logramos descifrar con solo verla pero mayormente no y creo que con el Spiderverse marcamos algo diferente porque visualmente se innovó, mostramos algo que jamás se había visto y ese trabajo tan duro fue reconocido con un Oscar al final”.

Monstruo del mar también tuvo sus complicaciones, para empezar todo el tiempo se trabajó como si fuera a ser exhibida en el cine, en ningún momento se bajó ni la calidad ni el ritmo de trabajo de todo el equipo.

“Chris William, el director, fue exigente pero es una persona muy visionaria y tenía una idea muy clara de lo que queríamos, lo cual nos hizo conectar a todos y lograr terminar una cinta con la que todos nos sentimos satisfechos y el público también, estamos recibiendo gran reconocimiento en los festivales, ya por ese simple hecho hemos ganado algo”, destacó.

EL PÚBLICO OBJETIVO, LOS PADRES

Actualmente Monstruo del mar se encuentra nominada a Mejor Película Animada en la edición 95 de los premios Oscar.

“En lo personal no me ha tocado trabajar en un proyecto que vaya dirigido a un público adulto pero tampoco creo que del todo en los que he trabajado hayan sido dirigidos para niños, Spiderman es disfrutada por todas las generaciones, muchas veces si los niños actuales consumen estas películas es porque sus papás crecieron con el personaje”.

“Y creo que Monstruo del mar no es del todo para niños, el mensaje sobre cuestionarse la autoridad no es algo que le pondría a mi hijo no porque esté mal, más bien, creo que no podría entender el mensaje completo, quizá iba un poco más para sus papás y a fin de cuentas son quienes lloran, quienes les dan esa profundidad a los personajes y situaciones”, continuó el animador originario de Guerrero.

Este camino y visión de su labor ha llevado a Cruz a pensar en realizar un proyecto propio, el cual confesó que lo tiene en etapa de preproducción.

“No creo hacer una película, eso es muy tardado, pero he pensado en un corto, creo que aún no tengo del todo definido cómo lo quiero hacer pero es un hecho que sucederá”, finalizó el animador.

Por último, Cruz Contreras compartió que la siguiente película del trepamuros, la cual está a unos meses de estrenarse, tendrá mucho más de la innovación que se pudo ver en la primera entrega de 2018 y confía en que tendrá un impacto similar.

