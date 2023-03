La plataforma de streaming, Netflix compartió el primer avance de “Fubar” , la nueva serie televisiva que trae de regreso a Arnold Schwarzenegger.

Este lunes a través de las cuentas oficiales del gigante rojo, se compartió el teaser de “Fubar”, la primera serie del intérprete de Terminator, Arnold Schwarzenegger .

“Fubar” según lo referido por Netflix, es una serie que mezclará el humor y las peleas, por lo que se encasillará en el género de comedia y acción.

Pues se narrará la historia de un agente de la CIA que tras estar a punto de retirarse, descubre un secreto familiar lo cual hace que se vea obligado a volver a la acción para una última misión.

La serie será relativamente larga ya que para dar cuenta de las peripecias en las que estará envuelto Arnold, esta contará con ocho capítulos con una duración de una hora cada uno.

Aparte de la participación del fisicoculturista e icono de la acción. se contará con la presencia de Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris y Fabiana Udenio y con la producción de Nick Santora.

“Fubar que te pateara el trasero y te hará reír” se estrenará el 25 de mayo, y según refirió Schwarzenegger en un comunicado, es una entrega que le emociona mucho, ya que fans desde hace mucho le preguntaban para cuándo se vería la realización de un nuevo trabajo en las pantallas.

“Dondequiera que voy, la gente me pregunta cuándo voy a hacer otra gran comedia de acción como True Lies. Bueno, aquí está”.

Siendo así que, tras la emoción que invade al actor y a fans con esta ansiada serie, a continuación te compartimos el primer avance.

Arnold is back — and starring in his first TV series ever: FUBAR!

Everything else is top secret, except for that ice pack he's gonna need. pic.twitter.com/zJ9AatKIo5

— Netflix (@netflix) February 27, 2023