El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden anunció que el líder del Estado Islámico (EI) murió durante un enfrentamiento con las tropas americanas en Siria.

«Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos sacado del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, líder del EI», informó en un comunicado.

Un alto funcionario estadounidense dijo que el líder del EI se inmoló durante la operación, haciendo estallar una bomba que cargaba.

«Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista», dijo Biden.

El mandatario norteamericano precisó que los soldados estadounidenses se encuentran sanos y salvos y adelantó que en las próximas horas ofrecerá un mensaje en el que dará a conocer detalles adicionales.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022