A través de Twitter, Beatriz Müller ha denunciado una nueva venta de una pieza prehispánica mexicana en Francia, esto después de que el pasado 28 de enero se realizará la subasta de 381 piezas de arte de las cuales 30 pertenecían a México.

Esta vez es la casa Binoche et guiquelo la que pretende poner a la venta una pieza teotihuacana del periodo 200-650 A.C.

“Una vez más estamos en contra de la venta de piezas prehispánicas. En esta ocasión, se llevará a cabo en la casa Binoche et giquello el 11 de febrero en París, Francia. Parece que tenemos que acostumbrarnos. Hay decenas de lotes de sitios arqueológicos, como Teotihuacan” expresó Müller.

Once again we are against the sale of pre-Hispanic pieces. On this occasion, it will take place at the Binoche et giquello house on February 11th in Paris, France. It looks as if we have to get used to it. There are dozens of batches from archaeological sites, such as Teotihuacan pic.twitter.com/CqALvkENWK

