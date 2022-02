San Miguel de Allende es uno de los destinos turísticos sin playa más importantes de México y me atrevo a decir el más, que ahora bajo la administración de su presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco tiene la firme intención de recuperar el liderazgo que tenía antes de la pandemia para seguir en el primer lugar.

El alcalde que repite en el cargo que ocupó hace algunos años trae un mensaje muy optimista y de buenas intenciones para aprovechar el gran potencial del turismo en la economía de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad pues esta actividad representa entre el 83 y 85 por ciento del PIB municipal.

Los atributos de San Miguel de Allende en materia turística lo colocan en el ojo del turismo internacional de alta gama. De entrada estar catalogado por la Unesco, tener la comunidad estadounidense más grande de México y tener residentes de 62 nacionalidades es una buena carta de presentación.

Pero un destino turístico no puede venderse “solo” y requiere estrategias como las que impulsó Trejo Pureco para que durante 2022 haya eventos especiales cada mes y estrechar los lazos con las comunidades estadounidenses y de Canadá, a través de la cultura, la música, la gastronomía y el segmento de bodas, por nombrar algunos.

“Gracias San Miguel de Allende por hacer latir a México” es el nombre de la campaña con el que esta ciudad de Guanajuato quiere motivar que la estancia promedio sea de 3.9 noches y el gasto promedio esté entre los 2,500 y 3,000 pesos. Hasta aquí todo suena bien.

¿Qué me preocupa de la estrategia de promoción turística anunciada por Mauricio Trejo? Que el discurso de presentación de esta nueva campaña se torne más hacia lo político que a lo turístico. Un ambicioso plan con un trazo poco claro sobre su ejecución que lo mismo busca el turista de ‘calidad’ pero que se apoye en el “bolero, la señora de los elotes, de las quesadillas” porque eso es San Miguel de Allende, refiere el alcalde.

Que el trabajo profesional realizado por The One Percent Agency y en la que se sumaron influencers, artistas, hoteleros y demás no haya costado un solo peso, que en términos de negocio no suena lógico.

Que para el Tianguis Turístico de este año en Acapulco, San Miguel de Allende se desmarcará del stand del estado de Guanajuato, para tener su propio both. Trejo Pureco asegura apoyar la estrategia del secretario estatal Álvarez Brunel, pero prefiere dejar espacio para que se impulse a destinos más necesitados y exponer la gran oferta sanmiguelense en un sitio aparte. “No es división, significa complemento”, aclara el edil.

Que el presidente municipal trabaja en alianzas con Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, pero no ve alguna posible con Irapuato y León, éste último sobre todo muy importante en la economía, industria y turismo de Guanajuato.

Que al preguntarle sobre el trabajo con operadoras mayoristas, respondió que San Miguel de Allende no va a trabajar con ellas porque es un destino con una infraestructura hotelera limitada. Me queda la duda si Trejo entendió turismo masivo o efectivamente no ve un área de oportunidad este tipo de empresas.

Algo tiene bien claro Mauricio Trejo Pureco, quiere trabajar en unidad con todos los gremios empresariales: hoteleros, restauranteros, tour operadores y todos los que integran la cadena de valor del turismo; y la mira está puesta en un viajero apasionado de la cultura, gastronomía, enoturismo, romance e impulsar el turismo médico.

La meta es que San Miguel de Allende sea ejemplo nacional de detonación económica post pandemia a través del turismo para fines de año, y para ello tiene un presupuesto de 30 millones de pesos.

Por el bien de los sanmiguelenses, ojalá al cierre de 2022 podamos hablar de los grandes resultados que regresaron a la que fue Mejor Ciudad del Mundo por Conde Nast Traveler al trono turístico.

LEG