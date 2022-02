Duran Duran, Beck, Eurythmics, Eminem, Judas Priest y Kate Bush son parte de los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Así lo dio a conocer esta mañana el Rock & Roll Hall of Fame, al compartir de forma oficial la lista de artistas que podrían sumarse a la generación 2022.

«La votación de este año reconoce a un grupo diverso de artistas increíbles, que han tenido un impacto profundo en el sonido de la cultura juvenil», dijo John Sykes, presidente del R&R Hall of Fame.

En total, la lista de nominados es conformada por 17 agrupaciones y solistas: Beck, Pat Benatar, Kate Bush, Devo, Duran Duran, Eminem, Eurytmics, Judas Priest, MC5.

Además de Fela Kuti, New York Dolls, Dolly Parton, Rage Against The Machine, Lionel Richie, Carly Simon, A Tribe Called Quest y Dionne Warwick.

Será en mayo cuando se anuncie la nueva generación de artistas que formarán parte del Salón de La Fama del Rock & Roll, mientras la ceremonia de inducción llegará en otoño.

La elección estará abierta a una votación en línea, en la que el publico podrá participar a través del siguiente enlace: vote.rockhall.com.

We are all extremely grateful to all of you for making this happen.” 2/ – Simon, on Duran Duran being included in the 2022 Rock & Roll Hall of Fame list of nominees @duranduran @rockhall #ROCKHALL2022 pic.twitter.com/MeufQkwzjT

— Duran Duran (@duranduran) February 2, 2022