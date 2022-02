La canción “We don’t talk about Bruno” de la película animada “Encanto” encabeza la lista “Hot 100” de Billboard al acumular 34,9 millones de transmisiones en Estados Unidos.

Esto, hizo que “Easy on me” de Adele se desplazara a la segunda posición, seguido de “Heat waves” de Glass Animals, “Stay” el tema musical interpretado por Justin Bieber y The Kid LAROI y “Super Gremlin” de Kodak Black.

"We Don't Talk About Bruno" from #Encanto hits No. 1 on the Billboard #Hot100 💯https://t.co/PSsL875M7m

— billboard (@billboard) January 31, 2022