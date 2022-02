Tres personas mueren en dos tiroteos en escuelas de EU

Dos oficiales de seguridad del campus de una universidad de Virginia, en el sureste de Estados Unidos, murieron este martes en un tiroteo en el centro educativo; mientras que un estudiante también fue asesinado, en un colegio en Minnesota.

Los dos agentes recibieron disparos de un sospechoso que huyó del lugar y luego fue aprehendido, informó la policía estatal de Virginia en un comunicado.

Múltiples unidades de las fuerzas del orden llegaron al campus de Bridgewater College alrededor de las seis de la tarde, en respuesta a reportes de que había un tirador activo en el lugar.

La universidad está ubicada en la localidad de Bridgewater, a unas dos horas y media de la capital Washington.

El sospechoso, un hombre de 27 años llamado Alexander Wyatt, fue arrestado después, señaló la policía estatal de Virginia, agregando que tenía una «herida no letal por arma de fuego».

No está claro si la policía le disparó o si la herida fue autoinfligida. Ya fue acusado por asesinato, según la autoridad.

Los oficiales fallecidos «eran amigos cercanos, conocidos por muchos de nosotros como el ‘dúo dinámico'», dijo el presidente del centro universitario, David Bushman, en un comunicado en su sitio web.

En tanto, el tiroteo en Minnesota, en el medio oeste de Estados Unidos, ocurrió en la localidad de Richfield a las afueras de Minneapolis cerca del mediodía, dijeron oficiales, dejando un estudiante fallecido y otro herido.

Los atacantes abrieron fuego a los estudiantes en una acera a las afueras del South Education Center antes de huir en un auto, informó el jefe de la policía de Richfield, Jay Henthorne, al periódico StarTribune.

Dos sospechosos fueron detenidos más tarde, según el diario, señalando que amigos de la víctima lo identificaron como Jamari Rice. Varios periodistas locales aseguraron que el estudiante muerto era hijo del activista Cortez Rice, del movimiento «Black Lives Matter«.

Cortez Rice fue arrestado el año pasado y acusado por intento de intimidación a un juez que llevaba el juicio de la expolicía Kim Potter, quien mató a un hombre negro en abril cuando dijo que confundió su «taser» con su pistola en un punto de control de tránsito.

Another senseless shooting has taken the lives of two brave officers. Jill and I are praying for the families of those lost.

Gun violence against law enforcement officers is sickening, and it must end. https://t.co/QgtxU3sy2X

— President Biden (@POTUS) February 2, 2022