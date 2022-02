A través de su cuenta de Twitter, El primer ministro de Canadá ,Justin Trudeau ha informado que dio positivo a Covid- 19 y pide a la población vacunarse.

«Esta mañana, di positivo por COVID-19. Me siento bien, y continuaré trabajando de forma remota esta semana mientras sigo las pautas de salud pública. Todos, por favor vacúnese y recupérese», se lee en el tuit.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022