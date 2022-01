A través de Twitter, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha compartido el tuit en el cual declaró una emergencia de salud pública el Covid-19.

A 2 años de que haya iniciado la pandemia mundial, te dejamos la recapitulación de lo que en aquel momento declaró el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom.

Una emergencia de salud pública de importancia internacional es el nivel más alto de alerta de la OMS según el derecho internacional. La declaración se llevó a cabo en la conferencia de prensa sobre la reunión del comité de emergencia, Tedros acababa de llegar de Beijing donde había hablado con el gobernador acerca de cómo abordaría el virus.

Para enero del 2020, se pensaba que habría un avance en la protección de los habitantes del mundo. «La velocidad con la que #China detectó el brote, aisló el virus, secuenció el genoma y lo compartió con la OMS y el mundo es muy impresionante. También lo es el compromiso con la transparencia y el apoyo a otros países», expresó el doctor.

"Over the past few weeks, we have witnessed the emergence of a previously unknown pathogen, which has escalated into an unprecedented outbreak, and which has been met by an unprecedented response"-@DrTedros #2019nCoV pic.twitter.com/cTLWFvM6Z8

