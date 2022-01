Bridget Fonda, una de las actrices de Hollywood más prolíficas de los noventa apareció 12 años después de no ser captada por los medios.

El pasado miércoles, mismo día en que cumplía 58 años, un paparazzi de Daily Mail la captó en Los Ángeles, California.

EXCLUSIVE: Nineties pin-up Bridget Fonda, 58, looks unrecognizable as shy star is seen in public for the first time in 12 years https://t.co/mThjWycRo7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 27, 2022

La foto de inmediato se viralizó debido al cambio radical de la famosa que anteriormente fue catalogada como un sex symbol, ya que además de su edad, el peso que ganó llamó la atención.

Bridget Fonda a los 25 años Star de Hollywood. Bridget Fonda hoy 57 años. La biología es muy cruel. pic.twitter.com/vUwZ6AwlzG — José Luis Jacobo (@NYP999) January 29, 2022

La última vez que apareció ante las cámaras fue en 2009 durante la avant premiere de Bastardos sin gloria, de Quentin Tarantino.

🎂 58 años cumple hoy Bridget Fonda. Estas son algunas de las pelis que más me gustan de ella. 👇🏻 pic.twitter.com/if5q5whyG6 — Eva Bold (@Eva_al_desnudo_) January 27, 2022

Hoy cumple años Bridget Fonda, actriz a la que nos gustaría volver a ver en la gran pantalla. pic.twitter.com/5qyslZOylZ — Jose A. Camps (@joseacamps) January 27, 2022

Bridget, esposa del compositor Danny Elfman, nieta de Peter Fonda y sobrina de Jane Fonda, formó parte de al menos 49 trabajos, muchos de ellos grandes éxitos en taquilla.

Entre las obras de las que formó parte destaca: «El padrino III«, «Mujer blanca soltera busca…«, «La asesina«, «Scandal (por la que recibió una nominación a los Globos de Oro) o «El balneario de Battle Creek«.

El día de hoy Bridget Fonda cumple 58 años#HappyBirthday pic.twitter.com/dKXS90qTPY — XarliClub  (@XarliClub) January 27, 2022

Cabe mencionar que Fonda tuvo una última particiación como Reina de las Nieves en la miniserie de televisión «The Snow Queen» en 2002, cuando decidió retirarse del medio tras un accidente vial que le provocó una lesión vertebral.

Sin embargo años previos declaró que no le gustaba la atención de las cámaras.

«Hacerte conocida, hace que renuncies a tu vida. Tu patrón de crecimiento se altera, porque todo lo que haces se magnifica y se analiza. Por eso no me gustan las ruedas de prensa. No me gusta la forma en que los periodistas hacen las preguntas, no hay ningún intento de ocultar sus intenciones. Es realmente perverso», explicó al New York Times, en 1992.

klcg