Al reconocer que no tienen la mayoría calificada que necesitan Morena y sus aliados para aprobar las reformas constitucionales propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, llamó a construir la mayoría calificada.

“Necesitamos a la oposición. No basta con que todos nos cerremos, aplaudamos y nos ensalcemos unos a otros, no basta. Se los digo por experiencia, porque si no podemos construir con inteligencia, tolerancia y respeto con la oposición, no vamos a poder sacar la reforma constitucional”, advirtió al inaugurar los trabajos de la VIII Reunión Plenaria.

Dijo que a Morena y aliados les faltan 10 votos que tendrán que salir del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural.

“Por eso les pido prudencia, tolerancia, no le exageremos. Nadie está en deslealtad con el presidente, todos somos leales al presidente, no nos clasifiquemos unos a otros, es parte de la sinceridad y de la unidad real; porque lo que requerimos es una unidad real, no ficticia ni simulada ni de palabras para afuera. Si persiste esta actitud, va a persistir la división”, refirió.

Ante los senadores de Morena, PT y PES, Monreal Ávila aclaró que en su grupo Parlamentario “nadie tiene ambiciones, nadie, son aspiraciones normales de quienes ser gobernadores o quienes quieren continuar o quienes quieren aspirar a otro puesto. Son aspiraciones normales, no ambiciones vulgares. Nadie en el grupo tiene esa característica”.

