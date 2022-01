Esta noche BTS y Snoop Dogg se han convertido en tendencia en redes sociales debido a las declaraciones del legendario rapero.

Mediante una sesión de Clubhouse, Snoop compartió que la agrupación de K-Pop lo está esperando para una colaboración y al parecer podría llevarse a cabo pronto.

«Estoy recibiendo llamadas de los artistas más grandes del mundo, tengo un grupo llamado BTS que me está esperando para hacer una canción con ellos ahora mismo. Y estoy tratando de averiguar si tengo tiempo para hacer esa mierda», se escucha decir al rapero.

.@SnoopDogg x @bts_bighit? we need it, IMMEDIATELY. listen to the full replay here: https://t.co/TVVmpnWTSd pic.twitter.com/hjRdgUAl7H

— Clubhouse (@Clubhouse) January 29, 2022