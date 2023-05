Meri Deal, artista uruguaya que se enamoró de la música desde pequeña, con tan solo 25 años se ha convertido en un referente del pop, lanzó recientemente su sencillo “Trapo de Piso” de su primer álbum como solista.

Uno de los sueños de cuando se es pequeño es ser estrellas de rock, o de cualquier otro género, por lo que muchos en su individualidad imitaron a su artista favorito frente al espejo,y otros no solo lo tomaron como un hobbie, ya que por las tardes se reunían con su grupito de amigos en un garaje para cantar covers y ensayar, con la finalidad de convertirse en un punto en una de las máximas bandas.

Tal fue el caso de Maria Inés Deal Herrán, la artista oriunda de Uruguay que tras su primeros acercamientos que tuvo con la música decidió convertirse en cantante profesional.

“Desde que tengo memoria supe que quería dedicarme a la música, es algo que siempre sostuve y defendí con toda mi alma. Hice todo lo que posible en el camino para irme acercando a eso que quería, desde clases de música, protagonizar alguna obra musical, hacer comerciales, todo lo que tuviera que ver con lo audiovisual y la música”, compartió en entrevista con 24 HORAS Meri.

Sus primeros pasos surgieron en “Toco Para Vos”, banda conformada por 11 hombres en la que participó junto a su primo Bautista Mascia, la única finalidad en un principio solo era divertirse sin creer llegar tan lejos.

“Cuando formé la banda con estos amigos que no tenía un fin comercial ni nos imaginamos ser una banda popular ni mucho menos […] Solo fue una banda de amigos que se juntó por necesidad, hacer música ,divertirse y brindarle al resto de nuestros amigos la música que estaban queriendo escuchar y que no estaba sonando todavía […] el éxito que tuvimos nos agarró por sorpresa por lo bien que le fue,no lo imaginamos, éramos niños, pero fue una linda sorpresa”, recordó

Tras tomar el compromiso ,los retos y la responsabilidad con “Toco para vos” con quien estuvo cerca de 5 años y emprendió giras por Argentina, en donde logró colaborar con Alex Ubago y otros.En 2019 el panorama cambió “radicalmente” luego de abrir el show de Ed Sheeran en el estadio Centenario.

“Fue un antes y después para mi personalmente, ya que fue la primera vez que me subía a un escenario sola ha hacer música inédita que escribí sola y que nadie conocía; animarme y abrirme con canciones guardadas […] tuve una gran respuesta del público tenía un poco de miedo, pero se me llenó el corazón, fue una gran experiencia”, explicó.

De tal modo que, a partir de ahí, Meri se dio cuenta que tenía ganas de mostrar otro tipo de música, también de mostrar otro perfil el cual estuviera alejado del género tropical.

“Naturalmente cuanto yo compongo no soy de componer cumbia, fui aprendido de él y me fui enamorando de él cuando estuve con “Toco para vos”, pero yo no era fanática, ya que yo tenía otros ritmos adentro, otras formas de expresar que eran totalmente diferentes y que venían de otras influencias más rockeras, más del pop, por lo que hoy en día lo que sí busco es respetar que cada canción tenga su propia identidad, su emoción, la cual tiene una forma de transitar y vivirla, porque cada una tiene un color diferente”.

Es por ello que las letras que compone Meri, las cuales tienen un proceso distinto, a veces llegan tras un sueño, caminatas, un poema que después musicaiza o algo que toque en alguna emoción.

Tal ha sido el caso de temas como “11 con 11”, “No es tan fácil”,”Cosa bella”, Reloj de arena” y “Trapo de Piso” su reciente sencillo que surgió a modo de una catarsis tras una desilusión amorosa por la que pasó Deal.

“Mi último lanzamiento es una canción que escribí en Ciudad de México cuando me estaba yendo de Uruguay. La noche anterior había recibido una noticia que me rompió el corazón y ya cuando llegue a México en la noche no pude dormir tuve pesadillas, al otro día la escribí con un amigo con quien ya había escrito canciones y que nos conocíamos desde hace tiempo. Me encantó, fue como una canción de catarsis, salió genuina y súper natural”, mencionó.

De este modo con una canción que relató una situación sentimental que la marcó por un momento, la cantante reflejó ese sentir en un “alucinante” videoclip, el cual se grabó en Argentina con una productora mexicana.

Meri también menciona que, aparte de las emociones que son su mayor inspiración, por lo que su próximo álbum con el que debutara como solista el concepto será un “cambio de piel” en el que el amor se presente en sus distintas situaciones,y también refleja la “simbiosis” con la naturaleza.

“Quiero representar cosas que me reflejan, como es el cielo, el mar, la tierra, la naturaleza y el amor claramente, ya que siempre he tenido una conexión con los elementos y sin querer en todo lo que escribo soy de hacer metáforas con el clima , y el mar en particular es mi lugar y me es difícil de desligarme de algo que es mi identidad”, explica sobre el álbum.

Finalmente, pese a que ha sido un transitar un tanto difícil para Meri luego de desprenderse de Toco para vos, con quienes convivía 24 por 7, espera que lo que se venga sea algo lindo, ya que está comenzando con otra madurez, en donde ahora ya sabe lo que quiere y sabe de los sacrificios que pudiesen haber en el camino.

En tanto que, durante el trayecto le gustaría que se pudiese dar una colaboración ya sea con los chicos de Lagos, C.Tangana, Karol G, Danny Ocean o Shakira, pues la colombiana incluso ha sido una de sus referentes musicales junto a Joaquín Sabina, Chavela Vargas , Julieta Venegas , Cerati y otros.

Y por último, tras la presentación del disco debut que se realizará próximamente, la originaria de Uruguay pretende tener diferentes presentaciones en la CDMX, uno de los shows que tiene contemplados hasta el momento para dar a conocer su música será en el Tecate Emblema, en tierras mexicanas de las cuales está enamorada.

“Yo estoy enamorada de este país de México, me vine un tiempo para acá, porque siento que es un país que brinda mucho en el arte, la cultura, y porque quiero empaparme con todo lo que tienen aquí. Me gustaría que este disco llegue a la gente de aquí y que se lo apropien”, concluyó Inés.

