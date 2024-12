El Chevrolet Corvette ZR1 2025 se posicionó como el Corvette más rápido de la historia al alcanzar de 0 a 96.56 kilómetros por hora en sólo 2.31 segundos, los cuales los logró utilizando una potencia de 1,064 caballos de fuerza.

History in the making. 🏁

Design meets function in the all-new Corvette ZR1, the most powerful #Corvette ever with 1,064 horsepower at 7,000 rpm.#zr1 #corvettezr1 #corvettes #GM #generalmotors #corvettehistory #rreveal #chevrolet #sportscar pic.twitter.com/QVDUlfMRt6

