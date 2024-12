La actriz Amber Heard, quien en el pasado fue criticada por abusos contra su exesposo Johnny Depp, salió a defender a la también intérprete Blake Lively, pues considera que ha sufrido difamación a raíz de comentarios en su contra.

“Las redes sociales son la personificación absoluta del clásico dicho: ‘Una mentira viaja al otro lado del mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas’. Lo vi de primera mano y de cerca. Es tan horrible como destructivo”, contó Heard ayer en una declaración a NBC News.

Sus palabras llegaron tres días después de que la estrella y productora de It Ends With Us, Lively, presentara una denuncia por acoso sexual y represalias ante el Departamento de Derechos Civiles de California contra el actor Justin Baldoni.

Incluso la agencia de talentos William Morris Endeavor (WME), dio por concluida su relación con Justin Baldoni sin dar detalles de los términos.

Blake también acusa al actor y a sus compañeros de trabajo de “montar una campaña de desprestigio en su contra” y afirma que su comportamiento le causó a ella y a su familia “una angustia emocional grave”, cita el medio.

La polémica surgió luego de la colaboración de ambos en el filme It Ends With Us, cuando se reportó que la relación entre los dos implicados que también protagonizaron el título, era problemática.

Seguido de eso surgieron comentarios contra la actriz y modelo, a quien las redes sociales criticaron por actitudes “tóxicas”.

