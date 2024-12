La política republicana, Valentina Gómez propone ejecuciones públicas para migrantes infractores en EU.

Este lunes, la aspirante al Congreso de Texas, una de los estados de EU con políticas más duras contra la migración, difundió en X (@ValentinaForUSA) un clip en el que aparece disparando a la cabeza de un muñeco con forma humana, tras lo cual comenta:

“Es así de simple: ejecuciones públicas para cualquier ilegal que viole o mate a un estadounidense”

NEW: Texas Congressional candidate Valentina Gomez releases video demonstrating the punishment she wants for illegal aliens who k*ll Americans.

“It’s that simple: public executions for any illegal that r*pes or k*lls an American.”@ValentinaForUSA pic.twitter.com/P0BzoVhaxN

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 23, 2024