No hay fotos ni videos de LocalThunk, un programador informático anónimo que vive en la provincia canadiense de Saskatchewan, lejos de Silicon Valley. Pero la fama de su videojuego Balatro tomó por sorpresa tanto a la industria como al propio creador.

“Cuando empecé a crear el juego ni siquiera pensaba en publicarlo”, explica en un correo electrónico enviado a la agencia de noticias francesa sobre el popular Balatro, inspirado en el póker.

El videojuego ganó tres premios en los prestigiosos 2024 Game Awards, vendió más de 3.5 millones de copias y varios ránkings lo nombraron como uno de los mejores del año.

There’s something about Balatro that effortlessly hooks you, the “just one more run” syndrome distilled into its purest form, and that’s just one reason why it’s the Best PC Game of 2024. #IGNAwards

