Te podría interesar: Al menos nueve muertos tras caída de avión en zona comercial del sur de Brasil

Así fue el mensaje que envío la presidenta Claudia Sheinbaum al futuro Ejecutivo de EU, Donald Trump en materia de seguridad, a menos de un mes de que este tome posesión, y comience con medidas mucho más restrictivas en contra de la migración y el crimen organizado, como ha advertido.

Desde Mazatlán, Sinaloa, Sheinbaum Pardo subrayó que en la construcción de la paz en México se echa mano de la colaboración y coordinación pero no se trata de subordinarse ante otra nación, y que tampoco se trata de una estrategia de “mano dura”.

Y como sustento de sus dichos, la mandataria recordó la carta que le envío a Trump a finales de noviembre, en la que, a las amenazas de mayores aranceles contra productos mexicanos en caso de que el Gobierno no controle la migración, respondió que:

En enero, EU considerará “terroristas” a los cárteles

Minutos antes, el futuro presidente de EU, Donald Trump adelantó que declarará como terroristas a los cárteles de la droga.

El anuncio fue dado durante su participación en un foro en Phoenix, Arizona, organizado por el grupo de derecha Turning Point; en dicho evento, el futuro presidente de EU dijo que:

“Every single foreign gang and illegal alien member — all of this criminal network operating on American soil — will be dismantled, deported, and destroyed.”@realDonaldTrump live at AmFest 2024 pic.twitter.com/OH9U55wCiC

— Turning Point USA (@TPUSA) December 22, 2024