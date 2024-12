El video de una joven de origen francés se hizo viral en redes sociales, luego de que exhibiera a una mujer mexicana por haberle dicho “regrésate a tu país”, dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

En el video de poco más de dos minutos de duración, la joven extranjera camina al lado de una mujer mientras le pregunta el por qué de los insultos; la mujer niega haberla atacado y continúa caminando hasta que se percata de que la están grabando y tira un manotazo contra la joven.

Luego de la agresión de la mujer para que la dejara de grabar, la joven, de quien nunca se vio el rostro, ya molesta, le respondió: “a mi no me tocas” a lo que la mujer contestó ” tú a mi, tampoco me tocas”, para posteriormente, seguir con los cuestionamientos.

Ambas mujeres caminaron por el andén de la estación Etiopía, de la Linea 3 del Metro CDMX, discutiendo sobre las razones por las que la mujer había dicho a la francesa que volviera a su país, pero la mujer nunca respondió y solo aseguró que lo que dijo no fue un insulto.

“Me dijiste regrésate a tu país, ¿verdad? y, ¿por qué me dices esto?, quiero saber esto. Yo tengo siete años viviendo aquí, ¿cuál es el problema?, no le hice nada, de verdad, yo estoy caminando, mi día está tranquilo, ¿por qué me dice esto?”, expresa la joven mientras graba el video.

La francesa aseguró que México es su país y que portaba el pasaporte que lo acreditaba y expresó que orgullosamente podía dar su nombre pues no estaba haciendo nada malo para recibir la agresión de la mujer, a la que calificó de “ridícula” “ardida” y “violenta”.

El video se corta cuando el tren llega a la estación, mientras ambas mujeres continuan peleando visiblemente molestas.

#extranjera #Mexico #Mexico🇲🇽 ♬ son original – la_chica_summer @la_chica_summer Nunca pensé vivir algo así ya que tengo casi 7 años viviendo en México y siendo más que agradecida por todo lo que me ofrece este gran país, su gente y su cultura… Aquí me siento orgullosamente en casa y se me hace muy injusto que alguien se atreviera a insultarme así de forma gratuita mientras caminaba #discrimination