El 2024 aún no termina, pero algunos ya esperan lo que llegará a las plataformas de streaming para enero de 2025. De entre todas las opciones, destaca el catálogo de MUBI, que se ha posicionado como una de las ofertas más ambiciosas y mejor curadas de entre todo el abanico de posibilidades.

Para iniciar el año, MUBI estrenará desde ópera primas hasta cintas recientes. Para comenzar, la representante de Dinamarca para los premios Oscar, La chica de la aguja, de Magnus von Horn, “un oscuro cuento de hadas basado en hechos reales en el que una joven trabajadora busca sobrevivir a un despiadado mundo ambientado en la Copenhague de la posguerra”.

El documental experimental Pepe (2024), de Nelson Carlo de los Santos, el drama Sundown (2021), de Michel Franco y el cortometraje The Watchman (2024), de Ali Cherri llegarán como parte de “Exclusivos MUBI”.

Acaso por sus muy recientes estrenos, como parte de la categoría “Primeras películas primero”, llegará a la también productora y distribuidora The Protagonists (1999), de Luca Guadagnino y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), de Pedro Almodóvar. Asimismo, a la par del estreno en streaming de su más reciente cinta, llegará The Here After (2015), de Magnus von Horn. Y, finalmente, The Delta (1996), de Ira Sachs.

En el especial “Misterios en el paraíso”, llegará Point Break (1991), de Kathryn Bigelow, Pierro le fou (1965), de Jean-Luc Godard y Rotting in the Sun (2023), de Sebastián Silva. En contraste, como parte del especial “Real Life of Sex Workers”, llegarán las clásicas Nights of Cabiria (1957), de Federico Fellini y Belle de Jour (1967), de Luis Buñuel, así como también Kokomo City (2023) y Working Girls (1986) de Lizzie Borden.

Cerca de fin de mes, llegará un especial curado por el artista mexicano Pedro Reyes, que agrupa cintas con visiones cinematográficas bélicas, por lo que podrá verse Hiroshima Mon Amour (1959), de Alan Resnais, The Sacrifice (1986) de Andrei Tarkovsky y el documental del también cineasta-curador, Under the Cloud (2023).

Entre muchas otras, también arribarán a la plataforma:

Basic Instinct , de Paul Verhoeven

Mishima: A Life in Four Chapters , de Paul Schrader

Touch of Crude , de Nicolas Winding Refn

Beauty Is Not a Sin , de Nicolas Winding Refn