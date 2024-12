La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se prepara para ponerse al frente del diseño de seguridad que se implementará en Sinaloa, para que los más pronto posible se pueda garantizar la paz a los ciudadanos de ese estado, para ello planea visitar Mazatlán el próximo domingo para encabezar la reunión de seguridad. “El domingo vamos a Sinaloa, vamos a Mazatlán, donde vamos a tener una reunión del Gabinete de Seguridad primero, y después ya las reuniones que hacemos con todos los Gobernadores de revisión de las acciones prioritarias de los proyectos prioritarios estratégicos, y después un evento de programas sociales en Mazatlán”, anunció. En Palacio Nacional, la Mandataria federal dijo que incluso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya se trasladó a Sinaloa, donde “va a estar un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad”. Sobre el asesinato de un agente de la SSPC en Culiacán, la titular del Ejecutivo indicó: “Lamentablemente, falleció un joven del equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán, ya los detalles de la investigación los tiene que dar la propia Secretaría, pero fue en cumplimiento de las tareas que se están desarrollando”, agregó.

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA MANDA MENSAJE A DONALD TRUMP

Desde Chicago, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, envió un fuerte mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump para pedirle “que modifique su decisión de iniciar, desde el 20 de enero, que empieza su gobierno, con deportaciones masivas y que haga justicia. Noroña destacó que, en el caso de las mexicanas y mexicanos, el volumen económico que generan es de 3.7 trillones de dólares. No están pidiendo nada regalado y nada que no les pertenezca, señaló. Además, calificó como “infame e inaceptable”, la política pública que se pretende instrumentar desde su gobierno. Acusó que los migrantes no son felices en Estados Unidos, porque se les niegan hasta una licencia, se les niegan el trato humano más elemental. Amenaza, dojo, con dividir familias, amenaza de quitarle inclusive al derecho a los que nazcan en esta tierra a ser estadounidenses, no es una política humana, no es justa, no se apega a esa gran declaración de independencia que vuelvo a decir establece que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Noroña enfatizó que la grandeza de América no puede coexistir con el racismo y la discriminación.

DIPUTADO RICARDO MONREAL LAMENTA ASESINATOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER

El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal lamentó que, en su lucha por combatir la inseguridad, muchos elementos policiacos hayan perdido la vida en cumplimiento de su deber como es el caso de Halexi Guadalupe Velderrain. “Quiero expresarles a ellos, como presidente de la Junta de Coordinación Política toda nuestra solidaridad y expresarles nuestras condolencias por la pérdida de soldados, de marinos, de guardias nacionales, o de personal de la Secretaría de Seguridad que está actuando bajo la dirección de Omar García Harfuch, con eficacia y con valentía, pero también con inteligencia”, indicó. El legislador envió sus condolencias al agente especial de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asesinado en Sinaloa. Mencionó que se debe revalorar lo que estos elementos hacen por nosotros y tener confianza en que pronto recuperaremos la paz y tranquilidad en todo el país.

SENADOR LUIS DONALDO COLOSIO AFIRMA QUE POR AHORA SE CONCENTRARÁ EN SU LABOR COMO SENADOR Y NO TIENE EN MENTE ELECCIÓN DEL 2030

A pesar de su juventud, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, ha demostrado gran congruencia política y se ha distinguido como un legislador inteligente durante sus argumentaciones en las discusiones que se aprobaron en este periodo ordinario de sesiones que concluyó el pasado 13 de diciembre. El legislador expresó, en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, que una de sus frustraciones es la falta de debate y diálogo en el gobierno actual. Además, criticó la manipulación de las Cámaras y la sobrerrepresentación de coaliciones, que considera perjudicial para la democracia. Mencionó que la reciente aprobación apresurada de la ley del Infonavit no fue correcta, porque, según él, despoja de representación a los trabajadores y carece de los debidos controles para evitar corrupción. Colosio también lamentó la normalización de la corrupción y como ejemplo citó el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien adquirió un rancho de 700 hectáreas sin una explicación clara sobre el origen del dinero. En este sentido, el senador Colosio defendió la necesidad de una política más ética y responsable, al tiempo que criticó tanto a García como a la dinámica de confrontación entre el Congreso y el gobierno estatal que afecta el presupuesto y los proyectos estratégicos. En cuanto a su futuro político, Luis Donaldo afirmó que actualmente se concentra en su labor como senador y no tiene planes inmediatos para una candidatura presidencial en 2030. Enfatizó la importancia de hacer bien su trabajo actual antes de considerar otros objetivos políticos, pues está consciente de que, si no lo hace bien ahora, “con qué cara” pedirá la confianza de los mexicanos en otros cargos de mayor responsabilidad. Sin duda su rostro estará presente en las boletas del 2030 y será uno de los favoritos para suceder a Claudia Sheinbaum… Al tiempo.

SENADORA CLAUDIA ANAYA PIDE CERTEZA JURÍDICA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

La senadora del PRI, Claudia Anaya se ha caracterizado por ser una de las legisladoras más combativas, pero con argumentos, pues en todas sus intervenciones durante las discusiones de las reformas, siempre trata de convencer con argumentos. En esta ocasion dijo que se deben revisar los artículos transitorios sobre la Guardia Nacional para que el equipo de Seguridad tenga certeza jurídica laboral. Así que seguramente la legisladora no quitará el dedo del renglón y el próximo año, durante el periodo ordinario retomará este tema. No la perderemos de vista.

PUBLICAN EN EL DOF LA LEY SILLA QUE IMPULSÓ LA AHORA DIPUTADA PATRICIA MERCADO

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, está muy contenta, pues una de las iniciativas que impulsó cuando era senadora de la República ya se convirtió en decreto. Y es que ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que establecen la obligación de los patrones a proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. Esta disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. La propuesta, conocida como “Ley Silla”, busca también prohibir que las personas empleadoras obliguen a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral o tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. La legisladora explicó que, a partir de la fecha de publicación de este proyecto, se dan 180 días para que entre en vigor. Así que para el 17 de junio de 2025 los empleadores deberán haber adecuado su normativa interna y adaptado los espacios necesarios. Enhorabuena.

SENADOR IGNACIO MIER ASEGURA QUE EL GOBERNADOR DE PUEBLA, ALEJANDRO ARMENTA, CUENTA CON TODO SU RESPALDO

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, se comprometió con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier a contar “con todo su respaldo para generar más y mejores oportunidades para los habitantes de la entidad. De visita en su entidad, donde se reunió con líderes y simpatizantes de su partido aseguró que su movimiento y la presidenta cuentan con gran legitimidad, por lo que se acabó la era de los moches y los cuates. Recordó que anteriormente se podían coordinar con los gobernadores para “bajarles recursos” y ahora no, por lo que aseguró que apoyará a Alejandro Armenta siendo un interlocutor cuando sea necesario, con los otros Poderes y en materia de relaciones exteriores con otros países. Reveló que, junto con el gobernador impulsará un proyecto para potenciar la zona de la zona de la ciudad modelo y con la empresa Audi. A través de los procesos de organización social, puedo apoyar a las comunidades y al legislador. Y siendo buen legislador para mejorar la imagen de nuestro movimiento”, refirió.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR RECONOCE QUE LA REFORMA AL INFONAVIT “DEBE PLATICARSE MÁS”

El vicecoordinador de los diputados de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar de nueva cuenta demuestra su congruencia y a pesar de ser muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y apoyar su plan de gobierno, aceptó que, pese a que el espíritu de la reforma a la Ley del Infonavit es muy noble esta deberá discutirse hasta enero, porque es necesario platicarla más. En entrevista con el periodista, Ciro Gómez Leyva, comentó que hay confusiones que deben aclararse en conjunto con patrones y trabajadores. “Hay que platicar mucho más, nos vamos a reunir con los trabajadores, con los patrones, pero hay una certeza de que vamos a construir un millón de viviendas, van a ser viviendas para las familias de menores ingresos, las cuentas de los trabajadores están totalmente aseguradas y se mantiene el carácter tripartita del instituto”, apuntó. Fiel a su estilo de constructor de acuerdos, Ramírez Cuéllar dejó en claro que la reforma puede ser perfectible, pero insistió en que los ahorros de los trabajadores están protegidos.

DIPUTADO JOSÉ NARRO LLAMA AL GOBIERNO DE EU APROBAR UNA LEY EN MATERIA MIGRATORIA

Como representante de Zacatecas uno de los estados con mayor migración a Estados Unidos, el diputado de Morena, José Narro Céspedes, conoce bien la situación por la que atraviesan esas personas y por ello, hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que apruebe una nueva la ley en materia migratoria, a fin de que se reconozcan los derechos laborales de los connacionales que radican en el país del norte. Narro Céspedes explicó que dicha ley debe otorgar estabilidad y seguridad hacia las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. “Es fundamental que se reconozca su derecho humano a una vida digna, estable y sin temor a ser deportado por el derecho a la migración. “Hoy nos extraña que tenga actitudes xenofóbicas en contra de las y los migrantes de todo el mundo que quieren llegar a Estados Unidos, muchos de los cuales se utilizan como plataforma a México para poder llegar al ‘sueño americano’ con la esperanza de tener una vida con mayor seguridad y con mayor prosperidad”, añadió. Dijo que Estados Unidos y su futuro presidente Donald Trump deben reconocer que la migración es un derecho humano, por lo que ningún ser humano es “ilegal”.

SENADOR ALEJANDRO MORENO PIDE NO MINIMIZAR LA VIOLENCIA

Alejandro Moreno, líder del PRI y senador de la República está muy involucrado en los temas que más impactan a la sociedad y ahora consideró que la violencia en México no puede minimizarse. Dijo que los 207 mil 817 homicidios registrados reflejan una crisis alarmante y el deterioro de la seguridad pública. Afirmó que los 76 homicidios reportados solo en las últimas 24 horas evidencian una realidad que afecta a miles de familias y no distingue regiones ni sectores. “Es urgente replantear la estrategia de seguridad, reconocer errores y fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno”. México, agregó, necesita menos discursos y más resultados. Es momento de decisiones firmes y acciones efectivas para garantizar un país más seguro y justo. Usted ¿qué opina?

MARCELO EBRARD ANUNCIA ARANCELES PARA PROTEGER A LA INDUSTRIA TEXTIL

Muy activo está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues además de estar concentrado en el diseño de la renegociación del T-MEC, plantea estrategias para fortalecer la economía. Junto a la presidenta, anunció que se incrementarán a 35 por ciento los aranceles a 138 fracciones de mercancías confeccionadas para proteger la industria textil mexicana. Ebrard afirmó que en este 2024 se alcanzó el nivel más bajo de empleo en la industria textil, además de que el PIB de dicha industria ha disminuido a tasa anual 4.8 por ciento, es decir, cada año se pierden mil 229 millones de pesos. También, comentó el funcionario, desde 2019 México importa más de lo que exporta. Otra estrategia que seguirá el gobierno es aumentar la lista de los productos que no se pueden importar mediante el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) que se pondrá en marcha hasta abril de 2026. Sin duda, será una buena medida, pues a decir del secretario con esto se evitará que se abuse de disposiciones vigentes contra la industria textil mexicana, que representa 400 mil empleos. Además, se busca fomentar el desarrollo de la industria nacional, promover condiciones justas de mercado, evitar prácticas que afecten al empleo y la competitividad, evitar el contrabando técnico y privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene tratados comerciales.

MARIO DELGADO IMPULSA REFORMA EDUCATIVA

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, está muy comprometido con su nueva encomienda y muestra de ello es que, por instrucción de la presidenta, ya se está dando a la tarea de diseñar una nueva reforma educativa en la que el fortalecimiento de la Educación Media Superior será el eje central. Mencionó que esta reforma será la más significativa de los últimos 30 a 40 años. Para lograrlo, dijo, se trabajará junto con las Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya colaboración es clave para esta transformación. El secretario encabezó la instalación del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior, cuyo objetivo es modernizar y ampliar la oferta educativa en este nivel. Esta iniciativa busca garantizar la continuidad académica y el desarrollo integral de las y los jóvenes mediante un esfuerzo coordinado entre instituciones y sectores. Cabe mencionar que el Consejo Académico tiene como meta presentar una nueva oferta educativa para los subsistemas federales en el próximo ciclo escolar. Además, se avanzó en la implementación del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), que garantizará la portabilidad de materias entre subsistemas. Mario Delgado subrayó la importancia de hacer la educación técnica más atractiva, vinculándola con las vocaciones económicas de cada región. Además, exhortó a las instituciones a innovar para que las y los estudiantes adquieran habilidades relevantes en un mundo en constante evolución.

EL GOBERNADOR DE SINALOA, RUBÉN ROCHA Y OMAR GARCÍA HARFUCH SE REÚNEN PARA DEFINIR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Con el propósito de evaluar los retos de seguridad en Sinaloa y reforzar las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezaron la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. En la sesión se abordaron los avances en las estrategias implementadas, enfocándose en la prevención de hechos de alto impacto y en el fortalecimiento de operativos especiales, particularmente durante la temporada decembrina. El Gobierno Federal ha intensificado su presencia en el estado, con un despliegue de fuerzas armadas y vigilancia en eventos masivos, a fin de garantizar la tranquilidad en estas fechas. No hay duda del interés del gobierno federal de recuperar el control en ese estado, pues recordemos que esta visita es la tercera que realiza Harfuch a Sinaloa, y la segunda en menos de un mes.

VLADIMIR PUTIN DISPUESTO A REUNIRSE CON DONALD TRUMP

El presidente de Rusia Vladimir Putin se dijo dispuesto a reunirse “en cualquier momento” con el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, que recientemente reclamó un alto al fuego y que Rusia y Ucrania negocien una salida al conflicto. Sin embargo, fiel a su estilo confrontativo, el presidente ruso también sugirió un “duelo” de misiles con Estados Unidos que demostraría cómo el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik que según él podría derrotar a cualquier sistema de defensa antimisiles estadunidense. Ante el escepticismo occidental sobre el Oreshnik, Putin sugirió que ambas partes seleccionen un objetivo designado para ser protegido por misiles estadunidenses. Ojalá y esto como las amenazas de Trump en contra de México y Canadá de imponer aranceles, se queden sólo en amagos.

