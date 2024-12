La exsenadora y actual activista Indira Kempis Martínez, lanzó un llamado a la oposición en Nuevo León para que inicien una solicitud de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García por presuntos hechos de corrupción.

Quien fuera compañera de partido y de escaño del gobernador de Nuevo León, durante la XLIV Legislatura en el Senado, lamentó que el gobernador esté buscando posicionarse como el “más corrupto” de los mandatarios estatales “Ni (Rodrigo) Medina ni El Bronco (Jaime Rodríguez) se atrevieron a tanto”, acusó.

“Muy lamentablemente ver que no tenemos a un gobernador si no a un delincuente que no para de robar y a una persona que pudo haber pudo haber hecho historia, es el gobernador más joven en la historia de Nuevo León, yo fui su compañera su pareja política y en algún momento también creí que podríamos hacer un proyecto político de alto impacto para nuestro estado, pero es decepcionante ver que que a él está proyectando a una persona que, tal parece, todos sus complejos los vacía en robar y en tener más dinero a costa del pueblo de Nuevo León”, declaró en entrevista con 24 HORAS.

Lo anterior, luego de que el periódico El Norte diera a conocer que documentos del Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas revelan que el gobernador y su papá, Samuel Orlando García Mascorro, adquirieron un predio de 700 hectáreas, con un valor comercial que ronda los 800 millones de pesos, el cual fue cedido por la familia Garza Ponce, propietaria de una constructora con el mismo nombre que actualmente es proveedora del gobierno estatal.

En ese contexto, Kempis Martínez dijo que diversas organizaciones civiles están valorando presentar denuncias ante las instancias correspondientes con el fin de que Samuel García rinda cuentas de la evolución de su patrimonio.

“Nos tiene que rendir cuentas, estamos viviendo en un tiempo en donde ningún gobernante –independientemente el partido que sea– debe de ser omiso ante la exigencia de que nos rindan cuentas porque hay muchas preguntas que responder desde de dónde sacan el dinero, la forma en cómo se les ha exhibido, que lo hacen que no es para nada ni lógico ni transparente ni tiene sentido común”, refirió la exsenadora.

No obstante, dijo que si las denuncias no prosperan quedan otros medios para obligarlo a rendir cuentas como el juicio político. “Si estuviéramos viviendo en otro país, el señor ya estaría en la cárcel pero como vivimos en México pues a lo mejor esas denuncias no no van a tener digamos resultados inmediatos pero está la figura de revocación de mandato que se puede utilizar. Y aquí hay que hacerle un llamado a los políticos de su oposición: está el juicio político, que no sean omisos”, refirió.

