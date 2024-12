Luego de una larga espera, la retirada obligatoria de Henry Cavill como El hombre de acero en el universo cinematográfico de DC Cómics y una nueva etapa en el Universo DC, ha llegado el primer tráiler de Superman (2025), dirigida por James Gunn (Guardians of Galaxy), protagonizada por el actor estadounidense David Corenswet como el mítico Kal-El.

La producción comenzó poco más de dos años atrás, en agosto de 2022, cuando se hizo oficial que James Gunn, aun sin ser nombrado copresidente y codirector de DC Universe, estaría a cargo del proyecto. Para diciembre, según los registros, el cineasta comenzó a trabajar en el guion. Para junio del año siguiente, hicieron oficiales las incorporaciones de David Corenswet y Rachel Brosnahan como Clark Kent/Superman y Lois Lane, respectivamente.

Aunque en un principio la cinta sería titulada Superman: Legacy, en febrero de 2024, prescindieron del ‘subtítulo’, casi a la par del inicio del rodaje en Noruega, mismo que se complementaría en los Trilith Studios, que se ubican en Atlanta, Georgia. Para junio del mismo año, se anunció el fin del rodaje, y entonces comenzaron las especulaciones, sobre todo porque se “filtraron” algunas fotografías de Corenswet vistiendo el nuevo traje de El hombre de acero y también como Clark Kent a las afueras del Daily Planet.

Para octubre, el mismo James Gunn compartió fotografías de Krypto, el superperro creado por Curt Swan y Otto Binder, haciendo saber que, pese a los orígenes de la mascota en los cómics de DC, la inspiración principal vino de su propio perro, Ozu, a quien había adoptado recientemente.

Por suerte (o no, dependiendo como se mire), esta nueva cinta de Superman, inspirada principalmente en All-Star Superman (aunque con algunos guiños a ciertos números de Action Comics, aquellos superiores a los 860), no será una “historia de origen”; es decir: no nos contarán una vez más cómo fue la llegada de Kal-El a Smallville desde Krypton y cómo fue que devino en un superhéroe por consejos de sus padres adoptivos.

Esencialmente, este nuevo avance cuenta la historia de Clark Kent/Superman en sus años de juventud (razón por la cual también prescindieron de los servicios de Cavill), y no se centraría en su paso por Smallville, sino en el Daily Planet. Según la misma sinopsis, se contará:

“(La) historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kriptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Él es la encarnación de la verdad, de la justicia y el estilo de vida estadounidense, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo anticuado”.

Finalmente, no por ello menos relevante, en este primer (segundo, en realidad) avance veremos una serie de nuevos y viejos conocidos, tales como Mister Terrific (Edi Gathegi), Guy Gardner (Nathan Fillion), un miembro de la corporación de Green Lantern, Hwaikgirl (Isabela Merced) y Metamorpho (Anthony Corrigan). El elenco lo completan María Gabriela de Faría como The Engineer, Sara Sampaio como Eve Teshmacher, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Nicholas Hoult como Lec Luthor, Wendell Pierce como Perry White, Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent, Neva Howell como Martha Kent, Mikaela Hooker como Cat Grant (a quien seguro los fanáticos ansían ver interpretando esa épica página del Action Comics #866), entre otros.

La cinta, cuyo tráiler puede verse a continuación, se estrenará en México el 10 de julio de 2025, aunque su estreno mundial está programado para el 11.

On July 11, It Begins. Superman – Only in Theaters 2025 #Superman #FilmedForIMAX @IMAX

Watch the teaser trailer now and ❤️ this post to get updates from @Superman before it hits theaters this July. pic.twitter.com/ZaUfo1ekRn

— Superman (@Superman) December 19, 2024