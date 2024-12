La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se prepara para rendir cuentas a los mexicanos, pues al cumplir 100 días de gobierno la mandataria rendirá su primer informe. El evento se realizará el domingo 12 de enero, en la plancha del Zócalo Capitalino. Como vemos Sheinbaum sigue los pasos de antecesor Andrés Manuel López Obrador quien instauró esta modalidad, pues por ley este ejercicio deben realizarlo cada 1 de septiembre, después de que se entrega el documento a la Cámara de Diputados. Además, aprovechó para invitar a la agrupación “Legado de Grandeza”, para que se presenten en su Primer Informe de Gobierno. Sin duda la mandataria tendrá mucho que resaltar, pues recordemos que en este periodo ordinario de sesiones se consolidaron el llamado Plan C con la aprobación de 16 reformas constitucionales y por lo menos 11 leyes reglamentarias. Además, la presidenta defendió su reforma al Infonavit y destacó que el objetivo de este proyecto es que exista más transparencia en el organismo y combatir la corrupción. “El tema que se está planteando aquí es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Lo que estamos planteando en la reforma es un cambio a la estructura del Infonavit”, recalcó.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA SE REÚNE CON MIGRANTES EN EU

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, sigue muy activo cumpliendo a cabalidad con la encomienda de mantenerse cercano a la gente. En esta ocasión, el legislador utilizará estos días para sostener reuniones con migrantes de Chicago, Austin y Houston, en Estados Unidos. Importante, pues recordemos que el gobierno se está dando a la tarea de cerrar filas en torno a los mexicanos que viven en ese país, luego de las amenazas de deportaciones masivas que hizo Donald Trump. Noroña les hizo saber que son gente muy valiosa y visibilizó las aportaciones que con su trabajo honesto han hecho en la Unión Americana. Además, les pidió que levanten la voz para que hagan valer sus derechos y que se acerquen a los consulados mexicanos si ven vulnerados sus derechos, toda vez que se les está fortaleciendo.

DIPUTADO RICARDO MONREAL REITERA QUE EN ENERO SE ANALIZARAN REFORMAS DEL INFONAVIT CON EMPRESARIOS Y SINDICATOS

El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal reiteró que será hasta después del 6 de enero cuando los y las legisladoras analicen la minuta del Senado que reforma al Infonavit. El legislador aclaró que la discusión se pospuso para realizar un análisis más profundo y enero se convocará a empresarios y sindicatos, para construir una reforma que combata la corrupción y proteja a las y los derechohabientes. Monreal dejó en claro que no está en riesgo ni un solo centavo de los trabajadores, porque la ley los respalda y pidió que no caigan en manos de gestores o estafadores. Dijo que el hecho de haber pospuesto el debate de este asunto habla de “una actitud sensible” a los reclamos de varios sectores.

SENADOR RICARDO ANAYA EN CONTRA DE REFORMAS A LEY DEL INFONAVIT

Como buen opositor el senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés no deja pasar la oportunidad de dar sus puntos de vista sobre los temas de interés y en los últimos días se ha dedicado a compartir sus reflexiones sobre la reforma a la Ley del Infonavit. En palabras del legislador el proyecto del gobierno, ‘’solo quiere tu dinero’’. Y es que, en una entrevista con un medio de circulación nacional, Anaya Cortés aseguró que en total hay 2 billones de pesos en las subcuentas de vivienda. Explicó que en el artículo 42 de la Ley del Infonavit consta que ese dinero, que son ahorros de las y los trabajadores, ahora pasaría a manos del Gobierno para comprar terrenos y ponerse a construir casas. ‘‘Van a disponer de tu dinero para comprar terrenos y ponerse a construir casas’’, sentenció Anaya. Agregó que para que esto sea posible, van a modificar a los órganos que vigilan que ese dinero se use de manera correcta. Como dice el dicho: la pelota ahora está en la cancha de los diputados, y la presidenta no se mantiene cerrada a enriquecerla, por lo que será en enero cuando se defina que pasa con este proyecto que, a pesar de lo que se diga, su espíritu es muy noble. Al tiempo…

DIPUTADA IVONNE ORTEGA ASEGURA QUE SU BANCADA ANALIZA LAS REFORMAS A LA LEY DEL INFONAVIT

La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, informó que su bancada se está muy enfocada revisando la minuta de la reforma a Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para hacer las observaciones correspondientes cuando se discuta, porque saben que de no hacer las cosas bien el proyecto perderá el propósito para el que fue creada que es beneficiar a los que menos tienen. La legisladora Indicó que esta reforma a ley de la institución, así como a la Ley Federal del Trabajo, que avaló el Senado de la República, el viernes pasado, otorga al Gobierno Federal facultades para manejar los ahorros de los trabajadores. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta reforma continuará con una estructura tripartita, entre el sector patronal, trabajador y gobierno. No obstante, “nada más que el 60 por ciento sería en control del Estado, en consecuencia, podrían hacer lo que quisieran con el dinero de los trabajadores.

SENADOR IGNACIO MIER CELEBRA PUBLICACIÓN DE REFORMAS EN FAVOR DE LAS MUJERES Y PIDE UNIDAD EN SU PARTIDO

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, está muy contento porque se da un paso más en la protección de las mujeres en México. Y es que hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto que garantiza: Igualdad sustantiva, perspectiva de género en las políticas públicas, derecho a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial. Con esta acción, dijo Mier, se refuerza el compromiso por construir un país donde todas las mujeres tengan las mismas oportunidades. De paso el senador de Morena se dio el tiempo para asistir a la posada que organizaron liderazgos estatales de su partido con quienes trazó la ruta informativa de las reformas que ya se aprobaron en el Congreso. También, hizo un llamado a sus correligionarios a “estar por encima de las veleidades, de los temperamentos propios de la política y pensar que el pueblo de México nos dio toda su confianza y respaldo con votos para transformar al país y no estar deteniéndonos en pequeñas polvaredas o estarnos deteniendo en pequeñas guerrillas”. El legislador destacó que la presidenta tiene toda la legitimidad y como no se había dado en décadas su movimiento cuenta con la mayoría calificada en ambas Cámaras por lo que ya no son necesarios los moches y el régimen de las cuotas o cuates. “Al no tener mayorías, ni siquiera absolutas, no calificadas, llegó a la creación de los moches, al régimen de cuotas y de cuates. Todo se repartía así porque no había mayoría calificada”, indicó.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR DESTACA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO 2025

El vicecoordinador de los diputados de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar calificó el Presupuesto 2025, como el “más grande de la historia”, porque asegura el bienestar social y los derechos del pueblo de México. Se fortalecen, dijo, los programas para el bienestar y la inversión en salud, educación, infraestructura y obras estratégicas. Alfonso Ramírez Cuéllar, sabe bien de lo que habla, pues recordemos que él es integrante de la Comisión de Presupuesto y participó activamente en la construcción de este documento.

DIPUTADO EMILIO MANZANILLA PLANTEA QUE ROBO EN TRANSPORTE PÚBLICO AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

Tan sólo en el Estado de México, el robo en el transporte público alcanza niveles alarmantes, ya que, entre enero y agosto de 2023 se registraron 6 mil 312 ilícitos de este tipo, lo que representa que en esta entidad se cometen más de 86 por ciento de los casos a nivel nacional. Ante esta situación, el diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para que el delito de robo en el transporte público se incluya en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En el documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado, Leonel Godoy Rangel, expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial. El legislador considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente, pues la impunidad en estos casos es factor que contribuye a la percepción de inseguridad y frustración de la ciudadanía.

SENADOR ALEJANDRO MORENO LLAMA A PROTEGER DERECHOS DE LOS MIGRANTES

En el marco del Día Internacional del Migrante, el senador por el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas recordó que hay 7.6 millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos que no sólo construyen un futuro para ellos mismos, sino que sostienen a millones de familias en nuestro país gracias al fruto de su labor. En este sentido, destacó la contribución que estas personas hacen en materia de remesas, pues en 2024 alcanzarán los 62 mil 247 millones de dólares, lo que representa un reflejo del compromiso y la dedicación de estas personas más allá de las fronteras.

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE VISITA CONSULADOS EN ESTADOS UNIDOS

Muy activo estará estos días el canciller Juan Ramón de Fuente, pues inició una visita de trabajo de tres días en Estados Unidos, donde recorrerá varios consulados de México. El funcionario se reunirá con cónsules, organizaciones connacionales, líderes comunitarios, equipos de abogados, organizaciones sociales y empresarias, aliados en temas bilaterales y migratorios, así como con autoridades locales, a fin de fortalecer la estrategia que permita apoyar a los connacionales ante los amagos de Donald Trump. Durante esta gira, el secretario de Relaciones Exteriores estará presente en los consulados de El Paso, Texas; Chicago, Illinois y Los Ángeles, California. También visitará el Puente Internacional Paso del Norte para supervisar que el proceso de repatriación de connacionales garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos. Además, acudirá al Centro de Procesamiento de la Oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Y aprovechando que ayer se conmemoró el Día Internacional del Migrante asistió al Teatro de la Filantropía de El Paso, Texas, donde estuvo acompañado de miembros de la comunidad mexicana radicada en esa ciudad.

MARIO DELGADO ANUNCIA QUE EN TODAS LAS PRIMARIAS DEL PAÍS SE PRIVILEGIARÁ LA SALUD DE LOS MENORES

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, está muy comprometido con la salud de los niños y niñas de México y por ello adelantó que como parte de la Estrategia Nacional Integral de Vida Saludable se realizará un registro de la talla y peso de cada alumna y alumno, su salud bucal, visual y mental. Adelantó que el 7 de enero, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum presentará la nueva estrategia nacional de Prevención de Adicciones, que incluye una campaña muy agresiva y con mucha presencia a nivel nacional. En este sentido, recordó que a partir marzo de 2025 las cooperativas deberán sujetarse a los lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel. Estaremos atentos.

EL GOBERNADOR DE SINALOA, RUBÉN ROCHA Y OMAR GARCÍA HARFUCH SE REÚNEN PARA DEFINIR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Con el propósito evaluar los retos de seguridad en Sinaloa y reforzar las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezaron la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. En la sesión se abordaron los avances en las estrategias implementadas, enfocándose en la prevención de hechos de alto impacto y en el fortalecimiento de operativos especiales, particularmente durante la temporada decembrina. El Gobierno Federal ha intensificado su presencia en el estado, con un despliegue de fuerzas armadas y vigilancia en eventos masivos, a fin de garantizar la tranquilidad en estas fechas. No hay duda del interés del gobierno federal de recuperar el control en ese estado, pues recordemos que esta visita es la tercera que realiza Harfuch a Sinaloa, y la segunda en menos de un mes.

CEPAL ALERTA RIESGOS PARA MÉXICO SI TRUMP CUMPLE SUS AMENAZAS ARANCELARIAS

Organismos internacionales alertan a México que si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel del 10 por ciento a exportaciones mexicanas, costaría entre el 0.8 y 1.0 por ciento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a México. José Manuel Salazar Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó lo anterior y aseguró que nuestro país sería el más vulnerable de América Latina y el Caribe más vulnerable por la concentración de sus exportaciones a Estados Unidos, además de su elevado grado de integración de cadenas de suministro y estructuras productivas. Por lo pronto, la Cepal recortó sus estimados sobre México para 2024 y 2025 a 1.4 y 1.2 por ciento, respectivamente, es decir, 0.5 y 0.2 puntos porcentuales menos a lo que estimó en agosto. Así que por el bien del país ojalá y los amagos de Trump se queden sólo en eso, porque si estos datos se basan en sólo un arancel del 10 por ciento, imagínese si impone un 25 por ciento a nuestras exportaciones ¿Usted qué opina?

DONALD TRUMP INSISTE EN CONVERTIR A CANDÁ EN EL ESTADO 51 DE EU, PERO TAMBIÉN TIENE ESTA INTENCIÓN CON MÉXICO

El presidente electo Donald Trump planteó de nuevo este miércoles la idea de convertir a Canadá en el 51º estado de Estados Unidos y lo consideró una “idea excelente”, en plena crisis política en su vecino del norte. Y es que mandatario publicó en su red Truth Social que los canadienses “ahorrarían masivamente en impuestos y protección militar. Creo que es una gran idea. Estado 51!!!”, añadió. Cabe mencionar que una encuesta realizada la semana pasada por el Instituto Leger mostró que al 13 por ciento de los canadienses les gustaría que su país se convirtiera en un estado de Estados Unidos. Recordemos que, según medios de ese país durante una reunión, Trump bromeó diciendo que si Canadá no puede asumir aranceles del 25 por ciento a sus exportaciones al país vecino, como amenaza con ponerle cuando asuma el cargo el 20 de enero, entonces debería ser absorbido por Estados Unidos. Desde entonces, en sus mensajes se ha referido al jefe del gobierno canadiense, Justin Trudeau como gobernador, título utilizado en Estados Unidos para designar al jefe del ejecutivo de un estado federal. Estos mensajes por supuesto, no les han caído nada bien a los políticos canadienses, que los consideran una humillación, incluso una amenaza. Además, se han hecho estimaciones que de cumplir con su amenaza de imponer aranceles de hasta 25 por ciento a las importaciones de ese país, esto derivaría en graves repercusiones, pues exporta el 75 por ciento de sus productos a Estados Unidos. Y en términos de empleo, casi dos millones de personas en Canadá dependen de las exportaciones, de una población de 41 millones. Pero no sólo Canadá esta en la mira del republicano, pues hace unos días sugirió que México también debería formar parte de la Unión Americana y hace unos días en entrevista con NBC News, Trump aseguró que tanto México como Canadá reciben un subsidio, por lo que, consideró, deben convertirse en un “estado” más que se integre a Estados Unidos. “A Canadá lo subsidiamos por una suma de más de 100 mil millones de dólares al año, y a México, por casi 300 mil millones… Si vamos a subvencionarlos, que se conviertan en un estado. Estamos subsidiando a México, a Canadá y a muchos países del mundo. Lo único que quiero es tener un campo de juego parejo, rápido, pero justo”, señaló. Ante estas declaraciones la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que México es un país libre e independiente.

