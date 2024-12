Después de cuatro años como piloto integrante de la escudería Red Bull Racing, el mexicano Sergio Pérez no continuará con el equipo austriaco rumbo a 2025.

Finalizados los rumores tras finalizar la temporada 2024 de Fórmula 1, Sergio Pérez hizo oficial su partida de la escudería austriaca después de cuatro años como integrante del equipo Red Bull Racing y pese a haber renovado a mediados del 2024 por dos temporadas más.

A través de sus redes sociales el piloto tapatío informó sobre su partida y agradeció por el tiempo que pasó a lo largo de esas cuatro temporadas con el equipo que tiene su sede oficial en Milton Keynes, Inglaterra.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024