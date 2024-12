La exsecretaria de Economía del estado de Puebla, Olivia Salomón, presentará una conferencia magistral en Harvard.

A través de un video publicado este miércoles en su cuenta de X– antes Twitter-, Olivia Salomón, quien fue Coordinadora Nacional de enlace con el sector empresarial del equipo de campaña de la Dra.Claudia Sheinbaum, informó que este 18 y 19 de diciembre dará una conferencia en Harvard.

La empresaria informó que durante su participación junto a Pablo Nuño, hablaría sobre “el caso de éxito de Puebla, en el modelo de implementación de la política de desarrollo económico y progreso social”, el cual estuvo basado en la metodología de Clusters de Michael E. Porter.

Asimismo, detalló que la conferencia que lleva por título “Perspective from policy practice of economic and social shared prosperity: The case of Puebla, México”, se presentará en la Universidad de Harvard, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos.

Lo anterior como parte de las actividades del 2024 MOC Faculty Workshop, que organizó la red Microeconomics of Competitiveness (MOC) de Harvard Business School.

En tanto que Olivia Salomón enfatizó que durante la conferencia hablará sobre los logros en Puebla a través de la implementación de un modelo de desarrollo basado en clústeres -agrupaciones por sector productivo-, mismo que se posicionó durante la gestión de Sergio Salomón y pasó a formar parte de la Ley de Desarrollo Económico del Estado.

“Es un honor para mí dar una conferencia en la escuela de negocios de Harvard durante este congreso… Puebla es el estado que tiene y ha logrado más clusters, más sectores productivos de toda América Latina; es un trabajo en equipo, donde sin duda las y los empresarios, la academia, universidades y el Gobierno del Estado hemos logrado conjuntar todos estos esfuerzos para lograr una mayor productividad de los sectores y progreso social”, refirió Salomón.

Este miércoles 18 de diciembre, tendré el honor de presentar junto a Pablo Nuño,

el caso de éxito de #Puebla, en el modelo de implementación de la política de desarrollo económico y progreso social basada en la metodología de Clusters de @MichaelEPorter, en la escuela de… pic.twitter.com/UHtg4c8cWb — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) December 18, 2024

