Las actividades en las Cámaras Legislativas no paran, a pesar de que el periodo ordinario concluyó la semana pasada, y es que ayer quedó formalmente instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Recordemos que, de acuerdo con la Constitución, cada que termina el periodo ordinario de sesiones, se debe instaurar este grupo de legisladores para sesionar durante el receso legislativo, si es del primer periodo, despachará desde la Cámara de Diputados; si se trata del segundo, entonces las sesiones serán en el Senado de la República. Este órgano del Congreso está compuesto por 37 integrantes: 19 diputados y 18 senadores y en esta ocasión será presidida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y en las vicepresidencias estarán: el senador, Gerardo Fernández Noroña, el senador Juan Antonio Martín del Campo y la diputada Erika Santana González. Mientras que las secretarías de la Mesa Directiva estarán a cargo de: la diputada de Morena, Freyda Marybel Villegas Canché; la senadora Verónica Noemí Camino Farjat; la diputada María Angélica Granados Trespalacios; el diputado, Óscar Bautista Villegas; del PT, la diputada, Magdalena del Socorro Núñez Monreal; del PRI y la diputada, Laura Ivonne Ruíz Moreno, la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Además, participarán en los trabajos legislativos que iniciaron ayer y hasta febrero próximo, por la Cámara de Diputados: Mónica Fernández César / Suplente: Gabriela Valdepeñas González (Morena); Zenyazen Roberto Escobar García / Suplente: Arturo Ávila Anaya (Morena); Pedro Miguel Haces Barba / Suplente: Francisco Javier Sánchez Cervantes (Morena) Leide Avilés Domínguez / Suplente: Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena); Raymundo Vázquez Conchas / Suplente: Elena Edith Segura Trejo (Morena)

Claudia Rivera Vivanco / Suplente: Luis Humberto Aldana Navarro (Morena); Sandra Anaya Villegas / Suplente: Ariadna Barrera Vázquez (Morena); Carlos Ventura Palacios Rodríguez / Suplente: Lucero Higareda Segura (Morena); Miguel Ángel Guevara Rodríguez / Suplente: Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN); Laura Cristina Márquez Alcalá / Suplente: Martha Amalia Moya Bastón (PAN); María Angélica Granados Trespalacios / Suplente: Luis Enrique García López (PAN); Ana Erika Santana González / Suplente: Celia Esther Fonseca Galicia (PVEM)

Juan Luis Carrillo Soberanis / Suplente: Oscar Bautista Villegas (PVEM) y José Luis Montalvo Luna / Suplente: Adrián González Nevada (PT). En este periodo los senadores que desahogarán los trabajos legislativos son: Gerardo Fernández Noroña / Suplente: Miguel Ángel Yunes Márquez (Morena); Simey Olvera Bautista / Suplente: Adán Augusto López Hernández (Morena); María Guadalupe Chavira de la Rosa / Suplente: María Martina Kantún Can (Morena); Francisco Chíguil Figueroa / Suplente: Nora Ruvalcaba Gámez (Morena); Emmanuel Reyes Carmona / Suplente: Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena); Cynthia Iliana López Castro / Suplente: Mariela Gutiérrez Escalante (Morena); Ignacio Mier Velazco / Suplente: Laura Itzel Castillo Juárez (Morena); Sasil de León Villard / Suplente: Olga Patricia Sosa Ruíz (Morena); Verónica Noemí Camino Farjat / Suplente: Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena); Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo / Suplente María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN); Ivideliza Reyes Hernández / Suplente: Enrique Vargas del Villar (PAN); Ricardo Anaya Cortés / Suplente: Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN); Anabell Ávalos Zempoalteca / Suplente: Alejandro Moreno Cárdenas (PRI); Néstor Camarillo Medina / Suplente: Manuel Añorve Baños (PRI);Luis Alfonso Silva Romo / Suplente: Virginia Marie Magaña Fonseca (PVEM); Waldo Fernández González / Suplente: Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM); Alejandro González Yáñez / Suplente: Geovanna Bañuelos de la Torre (PT); Amalia Dolores García Medina / Francisco Daniel Barreda Pavón (MC). Los y las legisladoras iniciarán sus trabajos el próximo 8 de enero. No los perderemos de vista.

RICARDO MONREAL Y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ SUPERAN DIFERENCIAS

Tras una reunión que sostuvieron los líderes parlamentarios Adán Augusto López y Ricardo Monreal, con la presidenta Claudia Sheinbaum las diferencias en el movimiento parece que quedaron atrás y es que a decir de la jefa del Ejecutivo hay unidad en la Cuarta Transformación y negó que les diera un “jalón de orejas”. La primera mandataria señaló que en la reunión con los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras hablaron de la importancia del movimiento y definieron la agenda legislativa para el próximo, además de los legisladores detallaron las reformas que se aprobaron en sus respectivas Cámaras. “Hablamos de lo que representa nuestro movimiento para el país, nuestro pueblo, también internacionalmente, el movimiento de transformación que representamos quizá uno de los movimientos más consolidado con un pensamiento, con acción, con organización hablamos mucho de ello, hay mucha unidad entre nosotros”, dijo en Palacio Nacional.

CLAUDIA SHEINBAUM RESPONDE A TRUMP QUE, EN VEZ DE MUROS, SE DEBEN CONSTRUIR PUENTES

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue enfática en su respuesta al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump quien afirmó que “tendrá que gastar cientos de millones de dólares más en la construcción de la valla fronteriza”. Y es que la mandataria señaló que hay construir puentes y no muros con el país vecino. Incluso reveló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya empezó a reunirse con gobernadores de la frontera ante las deportaciones de mexicanos de Estados Unidos por la llegada de la nueva administración de Trump. Sheinbaum explicó que los mandatarios estatales están colaborando y que próximamente se presentará la estrategia, pero que están fortaleciendo los consulados para el apoyo legal, jurídico y de trámites que sean mucho más ágiles. No los perderemos de vista.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA CALIFICA COMO “MUY POSITIVO” EL PERIODO ORDINARIO

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, cerró el año muy contento y satisfecho con los trabajos que se realizaron desde el primero de septiembre y hasta el 13 de diciembre. Y es que, al dar un balance del periodo ordinario de sesiones, Fernández Noroña calificó los trabajos legislativos como “muy positivos” y aseguró que la mayoría parlamentaria está muy contenta del resultado, porque se hizo una tarea inédita y profundísima, ya que se avalaron 16 reformas constitucionales y 11 legislaciones secundarias en un tiempo relativamente corto. “Cumplimos con todo y cerramos todavía con las tres iniciativas de reformas a las leyes secundarias en materia de amparo, la reglamentación del artículo 105 referente a la supremacía constitucional y la del Infonavit, que envió el Poder Ejecutivo”, indicó. Incluso consideró que desde el constituyente de 1917 no se veía un nivel de reformas con tal profundidad, ni siquiera en el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, el legislador tiene razón, pues si algo distinguió a los y las legisladoras es el arduo trabajo que realizaron desde que inició la 65 Legislatura.

SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PREVÉ QUE MINUTAS DEL SENADO E INICIATIVA PRESIDENCIAL SE DESAHOGUEN, EN COMISIONES, EN ENERO

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previó que las minutas del Senado sobre vivienda con orientación social y legislación secundaria de la reforma judicial, así como la iniciativa presidencial relativa a ascensos y recompensas en el Ejército y Fuerza Aérea, serán desahogadas en enero próximo, en comisiones. Con relación a la minuta sobre vivienda, comentó que hay una desinformación “brutal”, por lo cual, dijo, es importante escuchar la explicación que dará el director del Infonavit en la conferencia matutina de la presidenta de la República. El legislador no dejó paras la oportunidad para destacar la labor que realizaron los y las diputadas en este periodo ordinario que recién concluyo, pues consideró que este fue intenso y destacó que se dio con tranquilidad, y destacó que, a pesar de que el debate reflejó los diferentes puntos de vista, se dieron coincidencias, pero con civilidad.

SENADOR IGNACIO MIER ESTARÁ PRESENTE EN LA COMISIÓN PERMANENTE

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, no se alejará de sus responsabilidades legislativas pues forma parte de la Comisión Permanente, así que sólo descansará en las fiestas de fin de año. En enero retomará su función para iniciar con todo el periodo ordinario que inicia en febrero. Sin embargo, el legislador se alista para cumplir con la encomienda que les dio la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el legislador se alista para realizar asambleas informativas con los habitantes de Puebla, su estado natal, donde rendirá cuentas de los trabajos que se realizaron en el periodo ordinario que recién concluyó como los beneficios de la reforma que reconoce formalmente a las y los conductores y repartidores de plataformas digitales. No lo perderemos de vista.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR CONFIRMA REASIGNACIÓN DE RECURSOS

El vicecoordinador de los diputados de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar confirmó la reasignación de recursos para incrementar el gasto en universidades públicas, campo, carreteras, cultura e inversión en infraestructura física, y dejó a la Secretaría de Salud la responsabilidad en la atención a la crisis en los institutos especializados u hospitales como el de Cardiología en la Ciudad de México. Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de la Comisión de Presupuesto, subrayó recortes adicionales a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, también se le quita la Secretaría de Economía y con toda esta bolsa, por llamarle de alguna manera, se fortalece el campo, se amplía el presupuesto para carreteras, se resuelve el pendiente en universidades públicas y se garantiza el financiamiento a cultura, a la Secretaría de la Mujer y a la Agencia Digital, dijo.

DIPUTADO LUIS AGUSTÍN RODRÍGUEZ TORRES PIDE PARLAMENTO ABIERTO PARA ANALIZAR REFORMAS DEL INFONAVIT

Luego de la instalación de la Comisión Permanente, quienes no desaprovecharon la oportunidad fueron los integrantes del grupo parlamentario del PAN, pues interpusieron un punto de acuerdo “de urgente u obvia resolución” para solicitar un ejercicio de parlamento abierto, a fin de analizar la minuta del Senado por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. La propuesta, enviada por el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, argumenta que desde la presentación del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “han surgido diversas voces que se han manifestado en contra del contenido del dictamen referido”. “Tal fue el caso de organizaciones gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos (SNTMM), dirigido por el exsenador Gómez Urrutia; la CROM, el Congreso del Trabajo, la CTM, la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (Conasim) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), entre muchas otras”, señala el punto de acuerdo. Agrega que tales organizaciones han cuestionado que en esta reforma se establezca que sea el gobierno quien tenga supremacía en los comités del INFONAVIT, pues se vulneraría la representación tripartita y se pondría en riesgo los mecanismos de vigilancia y control de inversiones.

SENADOR ALEJANDRO MORENO CONSIDERA QUE LA DELINCUENCIA ESTÁ REBASANDO AL ESTADO MEXICANO

Fiel a su papel opositor, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que el ataque a elementos del Ejército en Cotija, Michoacán, representa una grave advertencia de que el crimen organizado está superando al Estado en capacidades tecnológicas y tácticas. El senador indicó que la política de “abrazos, no balazos” es insostenible, pues los cárteles no sólo han consolidado su poder, sino que ahora emplean herramientas tecnológicas, como drones cargados de explosivos, para desafiar abiertamente a nuestras instituciones. que la política de “abrazos, no balazos” es insostenible, pues los cárteles no sólo han consolidado su poder, sino que ahora emplean herramientas tecnológicas, como drones cargados de explosivos, para desafiar abiertamente a nuestras instituciones.

MARIO DELGADO ASEGURA QUE EN EL SEXENIO DE SHEINBAUM SE PRIVILEGIARÁ A LA EDUCACIÓN

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio buenas noticias, pues afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será el sexenio de la educación, y por ello tiene entre sus prioridades incrementar en 330 mil nuevos espacios en Educación Superior. Al clausurar de manera virtual la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Consejo Académico del Tecnológico Nacional de México (TecNM) se informó de la creación de la carrera profesional de Asociado Universitario en Buceo, la cual tiene una duración de 4 semestres y se ofrecerá en el TecNM de Boca del Río. Sin embargo, esta nueva carrera se prevé aplicarla en 10 tecnológicos más que estén cerca del mar y puedan integrarla a su oferta educativa. En la reunión se destacó que esta nueva carrera de profesional de Asociado Universitario en Buceo se deriva de una encuesta realizada a mil 200 empresas, las cuales señalaron que era pertinente incluirla en el programa del TecNM.

EL GOBERNADOR DE SINALOA Y OMAR GARCÍA HARFUCH DISEÑAN ESTRATEGIA PARA DEVOLVER LA PAZ EN LA ENTIDAD

El gobierno federal sí que está dando muestras de apoyo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya para devolver la paz a los habitantes de este estado. Muestra de ello es que el mandatario local se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien viajó hasta la entidad con la finalidad de continuar encabezando las estrategias y acciones de seguridad en Sinaloa, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Sin duda, estos esfuerzos permitirán que la estrategia de seguridad se vea reflejada en ese territorio. Muestra de ello es que en su informe de seguridad el funcionario resaltó la detención de 6 mil 754 personas que cometieron delitos de alto impacto en el país. También dio a conocer que se han decomisado 61.1 toneladas de droga, y más de 3 mil armas de fuego lo que se ha podido dar gracias a los trabajos conjuntos del gabinete de seguridad.

LUISA MARÍA ALCALDE, LÍDER DE MORENA ASEGURA QUE SU PARTIDO NO APOYARÁ A NINGÚN ASPIRANTE EN ELECCIONES JUDICIALES

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, dejó en claro que su partido no apoyará a ningún candidato rumbo a las elecciones judiciales en junio de 2025, y se limitará a informar a la población que se llevarán a cabo unos nuevos comicios impulsados por su movimiento. Aprovechó un desayuno con los medios de comunicación que cubren las actividades de este instituto político para afirmar que: “No nos vamos a involucrar en apoyar a candidatas y candidatos a jueces, magistrados y ministros”, afirmó Alcalde en un desayuno con periodistas, preguntada sobre la posible injerencia de Morena en los próximos comicios donde los aspirantes no estarán representados por partidos políticos. Alcalde indicó que su partido solo se han “limitado” a difundir a la población “que va a existir una elección producto de una reforma impulsada por nuestro movimiento”.

SENADOR MARIO VÁZQUEZ ROBLES INSISTIRÁ EN LA PERMANENTE QUE EL GOBIERNO ASIGNE RECURSOS A CHIHUAHUA POR SEQUÍA

A pesar de que se canceló la última reunión de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica en el Senado de la República, el senador del PAN, Mario Vázquez Robles, “no quita el dedo del renglón” y anunció que volverá a presentar el Punto de Acuerdo, ahora ante la Comisión Permanente, para que el gobierno federal asigne recursos al estado de Chihuahua para atender los estragos que ha causado la sequía. Esto ocurrió después de que el proyecto para atender la sequía en el estado fuera presentado en el Pleno del Senado el pasado 20 de noviembre. “Dicho proyecto fue turnado a comisiones y, tras lograr el cabildeo correspondiente tanto con el director de Conagua, Efraín Morales, como con mis compañeros senadores —muchos de ellos de extracción morenista—, se consiguió el dictamen a favor. Este sería votado en la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica el pasado viernes 13 de diciembre para ser llevado al Pleno para su votación, pero no fue así”, detalló. En el exhorto se solicita a la Federación la liberación de aproximadamente 2 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía en el campo chihuahuense.

ESPOSO Y FAMILIA DE ANNIE COPPEL CONFIRMAN MISAS PARA SU ETERNO DESCANSO

Tras el lamentable fallecimiento de Annie Coppel su esposo y familia confirmaron la celebración de misas para su eterno descanso. La primera se celebrará este miércoles 18 de diciembre en el Templo de Belén, la Primavera a las 5:00 PM horario de Culiacán, Sinaloa. Además, se llevarán a cabo otras tres en el mismo Templo los días jueves, viernes y sábado en el mismo horario. Cabe destacar que por petición de Annie se pide ir vestidos de blanco o de colores y si tiene la intención de comprar flores, se solicita destinar ese dinero a Cáritas San Pío. Las ofrendas se recibirán durante las misas. QPD.

TRUMP APLAUDE LA RENUNCIA DE LA MINISTRA DE FINANZAS DE CANADÁ

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no cambia su actitud y ahora aplaudió la dimisión de ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, ya que consideró que “su comportamiento era completamente tóxico” y no favorecía acuerdos que pudiesen beneficiar a los ciudadanos canadienses. “No la echaremos de menos”, proclamó Trump. Y es que de manera velada Trump aludió a las discrepancias entre la ministra y el jefe de Gobierno de Canadá, Justin Trudeau, a quien ha vuelto a referirse como “gobernador”. Recordemos que Freeland, que ejercía también de viceprimera ministra, reconoció el lunes en su comunicado las diferencias políticas con Trudeau, entre otras cosas por las distintas maneras de abordar el “grave desafío” que implicaba la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Admitió que no contaba ya con la “plena confianza” del mandatario.

