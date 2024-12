Mientras a nivel federal se organiza elecciones de jueces, magistrados y ministros, que se realizará el próximo año, las cuales serán calificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aún falta que se realicen otras a nivel estatal, como mandata la reforma constitucional en la materia… Sin embargo, en los estados los tribunales locales se encuentran incompletos o con miembros provisionales.

De acuerdo a la reforma al Poder Judicial, en su transitorio octavo, los Congresos estatales cuentan con 180 días naturales para homologar sus constituciones para realizar sus propias elecciones de jueces y magistrados locales.

Y mientras el plazo se acerca, el Senado de la República ha mantenido incompletos los plenos de los Tribunales Electorales locales de las 32 entidades del país, lo que podría generar un riesgo para las impugnaciones de las elecciones de personas juzgadoras.

Actualmente, solo 101 magistraturas que integran los Plenos Electorales están en funciones, mientras que 11 magistraturas están vacantes en diez entidades federativas y 33 personas ocupan magistraturas con nombramientos provisionales.

Futuro de los magistrados

Para finales de este año, el Senado de la República no habrá designado 59 de las 112 magistraturas que deberían integrar los Plenos de los Tribunales Electorales Locales, según lo previsto en los marcos legales estatales.

Esto indica que el 52.68% de las magistraturas no cumplen con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, que señala que “las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes la Cámara de Senadores elegirá por las dos terceras partes de los miembros presentes, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley”.

Al respecto, el senador de Morena Saúl Monreal, quien se reunió con magistrados electorales de estados como Michoacán, Guanajuato y México, refirió que el problema es que “hay plenos en los tribunales locales que no están contemplando esas vacantes, por un lado, pero además no están cumpliendo el quórum porque en algunas salas de tribunales electorales locales hay cinco o tres integrantes y en unas ya nada más cuentan con uno o dos, es decir, no hay mayoría para sesionar, lo que me parece riesgoso y grave y por otro no se está contemplando”.

Y advirtió que esto pone en riesgo los derechos político-electorales de los participantes, porque no tendrán ante quién inconformarse por el resultado de la elección.

Dijo que el problema es que a los plenos acéfalos se sumarán otros cuyos magistrados concluyen funciones en diciembre “y ni los define el Senado y quedan con esa laguna legal”, refirió.

Nombramientos

No obstante, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que será en febrero próximo, en el nuevo período ordinario, cuando designen a los magistrados que faltan para completar los plenos locales.

“Ya se está construyendo un acuerdo, la tenemos fácil, porque nosotros (Morena) tenemos las dos terceras partes que se requieren, ahora sólo falta ponernos de acuerdo entre nosotros”, refirió el senador Fernández Noroña.

Incluso, señaló que algunos magistrados pidieron aplazar su período para mantenerse al frente, pero los senadores lo rechazaron.

De acuerdo con el análisis “Situación de las Magistraturas en Tribunales Locales Electorales en México”, realizado por los propios magistrados y en poder de 24 HORAS, de los 32 órganos jurisdiccionales locales, ninguno está conformado en su totalidad con magistrados nombrados por el Senado de la República, con base al número de asignaciones establecidas en las legislaciones locales.

En 25 Tribunales, al menos un magistrado ha sido designado provisionalmente; mientras que siete estados no tienen magistraturas provisionales en los Plenos de sus Tribunales.