El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó un periodo extraordinario para lo que resta del año donde se aprobarían las leyes secundarias del Infonavit, la de supremacía constitucional y Ley de amparo que avaló el Senado el viernes. El legislador dijo que estos temas se analizarán en enero próximo. El legislador dijo esta Cámara no va a precipitar la aprobación de las modificaciones a la Ley del Infonavit ya que el grupo parlamentario de Morena estudiará en lo que resta del año la minuta enviada por el Senado de la República. Además, mencionó que sostuvo reuniones con representantes del sector empresarial, dirigentes sindicales y los coordinadores de otras fracciones, quienes le expresaron su preocupación por las reformas al Infonavit que, entre otros aspectos, permitirían al gobierno federal disponer de dos billones de pesos de ahorros de los trabajadores.

CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES EN EL INFONAVIT ESTÁN SEGUROS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cerró el paso a las críticas de la oposición y garantizó que los ahorros de los trabajadores en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) están seguros y resguardados. La mandataria recordó que en su gobierno se han presentado acciones para reducir las deudas de derechohabientes y facilitar el pago de las viviendas. La presidenta de México explicó que se está modificando la estructura orgánica del Infonavit, para mejorar su gobernabilidad y fortalecer su conducción. Eso sí, Claudia Sheinbaum precisó que las decisiones del instituto las seguirán tomando los tres sectores del consejo. Lo cierto es que las reformas recién aprobadas por el Congreso traerán beneficios a quienes no pueden acceder a una vivienda, pues además de la construcción de inmuebles contemplan rentas muy baratas para apoyar a quienes más lo necesitan. Por lo pronto, la Asociación General de las y los Trabajadores, que agrupa a decenas de sindicatos, expresó su desacuerdo con la reforma a la Ley del Infonavit que se aprobó la semana pasada en el Senado y demandó diálogo con la Cámara de Diputados y con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer sus puntos de vista, a fin de que se tomen en cuenta sus propuestas. Estaremos atentos.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA ASEGURA QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE ADÁN AUGUSTO LÓPEZ Y RICARDO MONREAL ESTÁN POR SUPERARSE

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, cerró el año departiendo el pan y la sal con representantes que cubren las actividades de esta Cámara. Ahí el legislador expresó que Mencionó que las diferencias entre los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila y en el Senado, Adán Augusto López Hernández están en proceso de superarse. “Este diferendo que comentas ha tenido un impacto, pero de ahí a que ya afectó, qué quiere decir eso, ¿vamos a perder las siguientes elecciones? ¿Se nos acabó la unidad? ¿Estamos en una guerra civil?, nada de eso, nada de eso, no pasa de hoy en que superemos este diferendo, de que reencaucemos las cosas, restablezcamos la comunicación, y mandemos claramente de fondo todos los mensajes de unidad que la propia dirección de Morena está promoviendo y que todos promovemos, todos” recalcó. Insistió que el riego más grande que tiene su movimiento es el de mantener la unidad, la oposición dijo, está condenada a la intrascendencia si siguen como van y nosotros tenemos que estar a la altura de la responsabilidad, de la expectativa y de la esperanza que el pueblo tiene en este Movimiento y que no podemos defraudar. Fernández Noroña comentó que tanto Monreal Ávila como López Hernández, son dos políticos experimentados, que saben que este tipo de disputas lastiman al movimiento y por lo tanto, tienen que dirimirse en otras instancias y no en lo público.

SENADOR IGNACIO MIER DESTACA BENEFICIO A TRABAJADORES DE PLATAFORMAS DIGITALES

Seguro de que se beneficiará a millones de mexicanos, el vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, celebró las reformas que dotan de protección a los trabajadores y destacó que en la Cuarta Transformación ha sido posible no solo garantizar, sino ampliar los derechos laborales. El legislador resaltó los beneficios de la reforma que reconoce formalmente a las y los conductores y repartidores de plataformas digitales, garantizándoles derechos laborales como seguridad social, vacaciones, aguinaldo y acceso a créditos del Infonavit. Destacó que con esta acción se pone fin a la precariedad laboral que enfrentaban miles de personas que se desempeñan en este sector. “Gente buena, trabajadora que no tenía ninguna prestación social, personas que nos ayudan en momentos difíciles a entregar algún producto, una medicina, comida o realizan un transado y que incluso lo hacen enfrentando todas las inclemencias del tiempo”, expuso.

DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR VA POR UNA REFORMA PARA FORTALECER EL PAPEL DEL CONGRESO

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro Alfonso Ramírez Cuéllar ya tiene una ruta clara para el próximo y será contribuir a fortalecer al Congreso, para ello el legislador está trabajando en una iniciativa. En este sentido, aseguró que urge una reforma del Poder Legislativo, para darle mayor relevancia al papel del Congreso de la Unión y profesionalizar el trabajo en las comisiones. Buscamos que haya un nuevo sistema de fiscalización y rendición de cuentas. Subrayó que después de que el PRI perdió la mayoría en 1997, en la Cámara de Diputados se hicieron reformas de gran calado, se democratizó el funcionamiento del Poder Legislativo, se puso en marcha el Canal del Congreso, se hizo la Gaceta Parlamentaria, se establecieron mecanismos de coordinación institucional al interior de las dos cámaras que dieron fuerza a la pluralidad y se establecieron vínculos de transparencia y de mayor participación de la sociedad. Anunció que está trabajando en esta nueva reforma a la ley orgánica del Congreso de la Unión, junto con otros compañeros diputados y senadores. Estaremos atentos.

DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ PROPONE USO APROVECHAMIENTO DE IA EN EL SECTOR SALUD

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) propuso establecer como objetivo del Sistema Nacional de Salud promover la incorporación, uso y aprovechamiento de inteligencia artificial (IA) en los servicios de salud, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención y la investigación, en condiciones de confiabilidad, precisión, privacidad, seguridad, calidad y eficacia terapéutica. Asimismo, la protección y tratamiento adecuado de datos personales sensibles en posesión de los particulares y de los sujetos obligados, tanto en medios físicos como digitales. En la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, turnada a la Comisión de Salud, se agrega que los desarrolladores y proveedores de sistemas de inteligencia artificial destinados a utilizarse en el ámbito de la salud, tienen la obligación de incorporar los mecanismos para garantizar la protección de datos personales sensibles, así como registrar dichos sistemas ante la autoridad sanitaria federal. La Secretaría de Salud establecerá las disposiciones regulatorias sobre la investigación, el desarrollo, capacitación, educación, registro, información, responsabilidad, seguridad, uso, supervisión, evaluación, suspensión y cancelación de sistemas de IA destinados a utilizarse en el ámbito de la salud. Plantea que cuando se trate del uso de sistemas de IA en la atención médica, la Secretaría exigirá el acompañamiento permanente de un profesional de la salud

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA CELEBRA QUE NO SE ANALICE FAST TRACK REFORMA AL INFONAVIT

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el coordinador de los diputados celebró la decisión de Monreal para diferir la discusión y eventual votación de la reforma a la Ley del Infonavit, al tiempo de reiterar el rechazo del tricolor a dicho proyecto. “No tendremos en lo inmediato periodo extraordinario. Reconozco la decisión del líder de la mayoría, Ricardo Monreal, para postergar la discusión de la reforma al Infonavit. El PRI se coloca del lado de los trabajadores y se opone a cualquier acción que lastime sus derechos”, remarcó en un mensaje en redes sociales.

PUBLICAN LISTAS DE ASPIRANTES A PARTICIPAR EN ELECCIÓN DEL PODER JUDICIAL

No hay plazo que no se cumpla y ayer 15 de diciembre, los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión -Judicial, Ejecutivo y Judicial- revelaron la lista de aspirantes a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). Como era de esperarse hay varios nombres conocidos como Marisela Morales Ibáñez, quien fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la extinta Procuraduría General de la República, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esposa del ex titular de la PGR, el general Rafael Macedo de la Concha. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón. Bernardo Bátiz Vázquez, Rafael Guerra Álvarez, actual magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, entre otros. Ahora, los Comités de Evaluación tanto de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán identificar a las personas con los mejores perfiles para ser titulares de los órganos jurisdiccionales. Para evaluar la idoneidad, el Comité del Poder Judicial tomará en cuenta que los aspirantes tengan buena fama, perfil curricular y sus antecedentes profesionales y académicos, además de la evaluación de conocimientos, en la que deberán presentar un examen por escrito y someterse a una entrevista pública.

DONALD TRUMP SIGUE CON SUS AMENAZAS CONTRA MÉXICO Y CANADÁ

Por si no fuera suficiente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con sus amenazas y aseguró que los gobiernos de México y Canadá están “avisados” del problema económico que causan sus migrantes en su país y repitió la mentira de que muchos de los extranjeros que llegan al país salen de cárceles latinoamericanas. “No podemos dejar que estas personas entren a nuestro país y ellos entienden, están muy bien avisados”, señaló este lunes Trump al referirse a los gobiernos de México y Canadá. Y es que recordó que ha hablado del tema con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Trump negó que la imposición de aranceles pueda tener efectos en la economía estadounidense. ¿será? Ya veremos.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz