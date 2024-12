Te podría interesar: Piadoso, Jake Paul vence a un cansado Mike Tyson

Por medio de su cuenta oficial de X, el excampeón de MMA, Conor McGregor, hizo un especial y esperado anuncio, la pelea de exhibición con el influencer Logan Paul, quien, recientemente, peleó y le ganó a Mike Tyson.

The rumors of a bout with topurio are false. I am in preliminary agreements with the Ambani family to face Logan Paul in a boxing exhibition in India.

I have agreed.

I will then seek my return to the Octagon.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 17, 2024